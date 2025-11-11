Pertsona bat hil da AP-15 autobidean
Ezbeharrean, auto batek kontrako noranzkoa hartu du autobidean, Cadreitan (Nafarroa). Gainera, hainbat pertsona zauritu dira.
Pertsona bat hil da eta hainbat pertsona zauritu dira AP-15 autobidean, Cadreitan (Nafarroa), bi autok aurrez aurre talka eginda.
EFE agentziak aipatutako polizia-iturrien arabera, ibilgailuetako bat kontrako noranzkoan zihoan. Gainera, beste ibilgailu batzuk ere tartean izan dira.
Foruzaingoaren patruilak bertaratu dira, gertatutakoa ikertzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Milaka bidaia eta askotariko ekitaldiak, Bilboko metroaren 30. urteurrena ospatzeko
Bilboko metroaren 30 urteak beti bezala iritsi dira: hiru lineetako geltokien artean milaka ibilbide eginez. Erabiltzaileek metrorik gabe nola bizi zen izan dute gaur buruan, eta etorkizunari begira jarri dira.
STOP AHT Zundaketak taldeak udalei eskatu die zundaketa lanetan ez laguntzeko
Aurreikuspenen arabera, Ataunen, Idiazabalen, Beasainen eta Bakaikun dira zundaketak egitekoak, 'Euskal Y'-aren eta Nafarroaren arteko lotunea aztertzeko.
GOIDIaren biktimen protesta Valentziako Gorteen atarian, Mazonen agerraldia dela eta
Valentziako GOIDIaren biktimen elkarteek elkarretaratzea egin dute Valentziako Gorteen atarian, Carlos Mazon Generalitateko jarduneko presidentea ikerketa batzordean agerraldia egiten ari zen bitartean. Epaitegira joateko diputatu akta ez uztea aurpegiratu diote biktimek Mazoni.
Eusko Jaurlaritzak etxaldeei eskatu die hegazti gripeari aurre egiteko neurriak bete ditzatela
Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak premiazko bilera deituko du datozen egunotan, sektoreko eta erakundeetako ordezkariekin, egoeraren jarraipena egiteko.
Europako ikerketa baten arabera, eleaniztasunak gazte izaten laguntzen du
Ikerketak ondorioztatu duenez, hizkuntza bat baino gehiago hitz egiten duten pertsonak gainerakoak baino georago zahartzen dira.
Behobiako partaide bat salbatu zuen mediku korrikalaria: "Luze egin zen, 10 minutu egon ginen bihotz-biriketako bizkortzea egiten"
Rafa Pajaresek, Segoviako Ospitaleko ZIUko medikuak, ez du ahaztuko joan den igandean Behobia-Donostia lasterketan bizi izandakoa. Lasterketako 10. kilometroan oihuak eta "parada" hitza entzun zituen. Berehala laguntza ematera hurbildu zen. Bertan zeuden beste osasun-langilerekin batera, bihotz-biriketako geldialdian zegoen korrikalaria suspertzea lortu zuten.
Alboka eta txalaparta doinuekin hartu dituzte Palestinako selekzioko jokalariak
Futbolari palestinarrak astearte eguerdan iritsi dira Bilboko Aireportura, euskal futbol selekzioarekin larunbatean San Mamesen duten hitzordurako. Bilbon dauden bitartean, EHUren ikasle-egoitza batean hartuko dute ostatu.
Nortasun agiria lapurtu zioten eta iruzurra egin duelakoan ikertu dute: bizkaitar neska gazte baten kalbarioa
22 urteko Iratik salatu du 2023an nortasun agiria lapurtu ziotela, eta Internet bidez iruzurrak egiteko erabili izan dutela haren dokumentazioa. Hiru auzi judizialetan ikertu gisa deklaratzera deitu dute, eta akats baten ondorioz atxilotu dute.
Gertakariak oroitu eta familiak omentzeko ekitaldi handi batekin gogoratuko dute aurten Martxoaren 3a Gasteizen
Udalak eta Martxoak 3 elkarteak jarduera programa bat antolatu dute, elkarlanean; tartean, zinema ziklo bat eta literatur lehiaketa. Otsailaren 28an Europa Jauregian egingo da oroimen ekitaldi handia, nahi duen orori irekia.