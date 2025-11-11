Istripua
Pertsona bat hil da AP-15 autobidean

Ezbeharrean, auto batek kontrako noranzkoa hartu du autobidean, Cadreitan (Nafarroa). Gainera, hainbat pertsona zauritu dira.

Azken eguneratzea

Pertsona bat hil da eta hainbat pertsona zauritu dira AP-15 autobidean, Cadreitan (Nafarroa), bi autok aurrez aurre talka eginda.

EFE agentziak aipatutako polizia-iturrien arabera, ibilgailuetako bat kontrako noranzkoan zihoan. Gainera, beste ibilgailu batzuk ere tartean izan dira.

Foruzaingoaren patruilak bertaratu dira, gertatutakoa ikertzeko.

Trafiko Istripuak Nafarroa Gizartea

