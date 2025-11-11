Intervienen en el Aeropuerto de Bilbao varias piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido diversos bienes arqueológicos y paleontológicos catalogados como patrimonio histórico de México y Ecuador, que fueron introducidos de contrabando por el Aeropuerto de Bilbao.
En dos actuaciones diferentes, los agentes y funcionarios de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han recuperado un hacha precolombina y varios fósiles pertenecientes al patrimonio arqueológico de ambos países, a los que les serán devueltos a través de sus embajadas en España.
Los análisis realizados por organismos científicos y museos especializados han confirmado la autenticidad de los bienes intervenidos, según ha informado este martes la Guardia Civil.
La primera intervención tuvo lugar a comienzos del pasado mes de agosto durante un control de equipajes en la sala de llegadas del Aeropuerto de Bilbao a un pasajero procedente de México vía Madrid.
En una de las maletas inspeccionadas, los agentes localizaron cinco piezas de diferentes tamaños y formas con impresiones petrificadas de organismos marinos, que levantaron sospechas por su antigüedad y valor científico.
El pasajero manifestó haberlas adquirido en una localidad mexicana, sin poder aportar la documentación necesaria que acreditara su origen ni la autorización para su exportación, y la Aduana realizó el correspondiente justificante depósito mercancías.
Tras analizar las piezas, el Instituto Geológico y Minero de España concluyó que los fósiles correspondían a formaciones geológicas del noroeste de México, y a raíz de este informe el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México comunicó oficialmente que las piezas formaban parte del patrimonio cultural de este país, por lo que solicitó su devolución.
La segunda actuación se produjo el pasado 10 de agosto, cuando en el equipaje de un pasajero procedente de Madrid se detectó un hacha o azada prehispánica de piedra, con un peso cercano al kilo y valorada en 3000 euros.
