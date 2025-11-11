Polizia-operazioa
Mexikoko eta Ekuadorko ondare historikoaren hainbat pieza konfiskatu dituzte Bilboko Aireportuan

Ekuadorreko eta Mexikoko kolonaurreko aizkora bat eta ondare arkeologikoko hainbat fosil berreskuratu dituzte Guardia Zibilak eta Espainiako Zerga Agentziak, Estatuan kontrabando bidez sartzen saiatuta. Herrialde horiek Espainian dituzten enbaxaden bidez itzuliko dizkiete piezak.

Bilboko Aireportuan atzemandako Mexiko eta Ekuadorko ondare-ondasunetako baten irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak eta Espainiako Zerga Agentziak Mexikoko eta Ekuadorreko ondare historiko gisa katalogatutako hainbat ondasun arkeologiko eta paleontologiko atzeman dituzte Bilboko Aireportuan, kontrabando bidez Estatuan sartzen saiatu zirela. 

Guardia Zibileko eta Espainiako Zerga Agentziako agenteek eta funtzionarioek bi herrialde horietako kolonaurreko aizkora bat eta ondare arkeologikoko hainbat fosil berreskuratu dituzte. Mexikok eta Ekuadorrek  Espainian dituzten enbaxaden bidez itzuliko dizkiete pieza horiek.

Erakunde zientifikoek eta museo espezializatuek egindako azterketek baieztatu egin dute atzemandako ondasunak benetakoak direla, Guardia Zibilak astearte honetan jakitera eman duenez.

Lehenengo esku-hartzea joan den abuztuaren hasieran izan zen, Bilboko Aireportuko iritsiera-gelan Mexikotik Madrilera zihoan bidaiari bati ekipajeak kontrolatuta.

Ikuskatutako maletetako batean, tamaina eta forma desberdinetako bost pieza aurkitu zituzten agenteek, itsas organismoek harri bihurtutako inpresioak zituztenak, eta susmagarriak izan ziren haien antzinatasunagatik eta balio zientifikoagatik.

Bidaiariak adierazi zuen Mexikoko herri batean erosi zituela, eta ezin izan zituela aurkeztu jatorria egiaztatzeko beharrezko agiriak, ezta esportatzeko baimena ere. Orduan, Aduanako gordailuan utzi zituzten.

Piezak aztertu ondoren, Espainiako Geologia eta Meatzaritza Institutuak ondorioztatu zuen fosilak Mexikoko ipar-mendebaldeko eraketa geologikoei zegozkiela, eta, txosten horren ondorioz, Mexikoko Antropologia eta Historiako Institutu Nazionalak (INAH) ofizialki jakinarazi zuen piezak herrialde horretako kultura-ondarearen parte zirela, eta, beraz, itzultzeko eskatu zuen.

Bigarren jarduera abuztuaren 10ean izan zen, Madrildik zetorren bidaiari baten ekipajean harrizko aizkora edo aitzur prehispaniko bat atzeman zutenean, kilotik hurbil zegoena eta 3.000 euroko balioa zuena.

