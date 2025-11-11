La Ertzaintza alerta sobre estafas en Instagram mediante la suplantación de personas conocidas

La Ertzaintza ha alertado de un nuevo tipo de fraude que se está extendiendo en Instagram. Los autores suplantan la identidad de personas conocidas mediante perfiles falsos, desde los que ofrecen supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas o productos financieros fraudulentos.

Según ha explicado la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad, los estafadores imitan los perfiles originales con nombres casi idénticos, cambiando una letra, un guion o un punto, lo que puede inducir a error a los usuarios. Además, copian las fotografías y la biografía de la cuenta auténtica para dar mayor credibilidad a la suplantación.

Una vez creado el perfil falso, comienzan a seguir masivamente a los seguidores de la figura pública real y les envían mensajes privados con propuestas de inversión. Se aprovechan así de la notoriedad y la confianza que genera la persona suplantada.

La Ertzaintza recomienda examinar con atención el nombre completo del perfil y desconfiar de cualquier oferta recibida por mensaje privado. Recuerda que las figuras públicas nunca gestionan inversiones personales a través de redes sociales.

En caso de recibir este tipo de mensajes, la policía aconseja no responder, no abrir enlaces ni descargar archivos, ya que pueden redirigir a páginas falsas o instalar programas maliciosos que roban datos personales o bancarios. Si se han facilitado datos financieros, se debe contactar de inmediato con la entidad bancaria para bloquear las operaciones.

Finalmente, la Ertzaintza insta a las personas afectadas a acudir a la comisaría más cercana para presentar denuncia.