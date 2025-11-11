IRUZURRA
Pertsona ezagunak ordeztuz Instagram bidez egindako iruzurren berri eman du Ertzaintzak

Iruzurgileek pertsona publiko ezagunen antzeko profilak sortzen dituzte, eta inbertsio faltsuak egitera bultzatzen dute jendea, kriptomonetetan eta finantza-produktuetan, ohartarazi dutenez.

EITB

Ertzaintzak Instagramen zabaltzen ari den iruzur mota baten berri eman du. Egileek ezagunak diren pertsonen nortasuna ordezten dute Instagramen, eta profil horietatik kriptomonetetan edo iruzurrezko finantza-produktuetan inbertitzeko ustezko aukerak eskaintzen dituzte.

Zibersegurtasuneko Koordinazio Buruzagitzak azaldu duenez, iruzurgileek izen ia berdinak dituzten jatorrizko profilak imitatzen dituzte, letra, gidoi edo puntu bat aldatuz, eta horrek erabiltzaileak nahas ditzake. Gainera, benetako kontuaren argazkiak eta biografia kopiatzen dituzte, ordezkapenari sinesgarritasun handiagoa emateko.

Profil faltsua sortu ondoren, irudi publiko errealaren jarraitzaileei masiboki jarraitzen hasten dira, eta mezu pribatuak bidaltzen dizkiete inbertsio-proposamenekin. Horrela, ordeztutako pertsonak sortzen duen nabarmenkeriaz eta konfiantzaz baliatzen dira.

Ertzaintzak profilaren izen osoa arretaz aztertzea eta mezu pribatu bidez jasotako edozein eskaintzaz ez fidatzea gomendatzen du. Gogoratu figura publikoek ez dutela inoiz inbertsio pertsonalik kudeatzen sare sozialen bidez.

Horrelako mezuak jasoz gero, poliziak aholkatzen du ez erantzutea, estekarik ez irekitzea edo artxiborik ez deskargatzea, orri faltsuetara birbidera baitaitezke edo datu pertsonalak edo bankuko datuak lapurtzen dituzten programa maltzurrak instala baititzakete. Finantza-datuak eman badira, berehala jarri behar da harremanetan banketxearekin eragiketak blokeatzeko.

Azkenik, salaketa jartzera hurbilen dagoen ertzain-etxera joateko eskatu die Ertzaintzak kaltetuei.

