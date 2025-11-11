Estafas a través de Internet
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Le roban el DNI y acaba investigada por estafas: el calvario de una joven vizcaína

Irati, de 22 años, denuncia que su DNI, robado en 2023, ha sido usado para cometer estafas online. Ha sido citada como investigada en tres causas judiciales y llegó a ser detenida por error.
Estafas en Internet
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Una joven vizcaína está viviendo una auténtica pesadilla judicial después de que su DNI fuera robado hace dos años durante un viaje a Málaga. Desde entonces, su identidad ha sido utilizada para cometer varias estafas a través de internet, y ella se ha visto implicada en al menos tres procedimientos judiciales en Cádiz, Málaga y Asturias.

Irati, que entonces tenía 20 años y estudiaba Educación Primaria, recuerda que todo comenzó en 2023, cuando viajó a Málaga con su equipo de baloncesto para disputar un torneo. “La última noche salimos y me robaron la cartera que tenía en el bolsillo de la chaqueta”, cuenta. En ella llevaba el DNI, el carné de conducir, la tarjeta sanitaria y algo de dinero en efectivo.

"No imaginé que ese robo me iba a perseguir tanto tiempo después”

Presentó denuncia ante la Guardia Civil y pensó que el incidente quedaría ahí. “Lo primero que pensé fue en el dinero, porque el DNI lo podía renovar. No imaginé que ese robo me iba a perseguir tanto tiempo después”, relata.

De víctima a sospechosa

Un año más tarde, la Guardia Civil la llamó para advertirle de que su número de documento estaba siendo utilizado en diferentes provincias para cometer estafas en la contratación de líneas telefónicas y en la venta on line de cachorros de perro y de gato. Siguiendo su consejo, Irati acudió a una comisaría de la Ertzaintza para denunciar la usurpación de su identidad, aunque en ese momento no le dio demasiada importancia.

Pero la historia dio un giro inesperado hace unas semanas, cuando recibió una carta certificada de un juzgado de Puerto Real (Cádiz) citándola como investigada por un nuevo caso de estafa. “Fui a la Ertzaintza con mi padre para denunciarlo otra vez, y allí me dijeron que tenía una orden de detención por un juicio al que no había ido en Asturias”, explica aún sorprendida.

Aunque aclaró que nunca había sido notificada de esa citación, los agentes tuvieron que detenerla “por protocolo”. “Tuve que volver a contar toda la historia. Mi padre pasó un susto terrible al verme arrestada”, recuerda con angustia.

“Me da miedo viajar o que me identifiquen y me vuelvan a detener"

La joven, que se define como una persona tranquila y estudiosa, asegura que ahora vive con miedo. “Me da miedo viajar o que me identifiquen y me vuelvan a detener. También me preocupa que esto me cause problemas cuando busque trabajo como profesora”, confiesa.

Su abogado aún no ha tenido acceso a los expedientes judiciales ni a la documentación de los tres casos en los que figura como investigada, pero confían en poder demostrar su inocencia. “Solo quiero que esto se aclare y poder pasar página”, concluye.

Bizkaia Delitos Internet Ertzaintza Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X