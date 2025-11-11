Le roban el DNI y acaba investigada por estafas: el calvario de una joven vizcaína
Una joven vizcaína está viviendo una auténtica pesadilla judicial después de que su DNI fuera robado hace dos años durante un viaje a Málaga. Desde entonces, su identidad ha sido utilizada para cometer varias estafas a través de internet, y ella se ha visto implicada en al menos tres procedimientos judiciales en Cádiz, Málaga y Asturias.
Irati, que entonces tenía 20 años y estudiaba Educación Primaria, recuerda que todo comenzó en 2023, cuando viajó a Málaga con su equipo de baloncesto para disputar un torneo. “La última noche salimos y me robaron la cartera que tenía en el bolsillo de la chaqueta”, cuenta. En ella llevaba el DNI, el carné de conducir, la tarjeta sanitaria y algo de dinero en efectivo.
"No imaginé que ese robo me iba a perseguir tanto tiempo después”
Presentó denuncia ante la Guardia Civil y pensó que el incidente quedaría ahí. “Lo primero que pensé fue en el dinero, porque el DNI lo podía renovar. No imaginé que ese robo me iba a perseguir tanto tiempo después”, relata.
De víctima a sospechosa
Un año más tarde, la Guardia Civil la llamó para advertirle de que su número de documento estaba siendo utilizado en diferentes provincias para cometer estafas en la contratación de líneas telefónicas y en la venta on line de cachorros de perro y de gato. Siguiendo su consejo, Irati acudió a una comisaría de la Ertzaintza para denunciar la usurpación de su identidad, aunque en ese momento no le dio demasiada importancia.
Pero la historia dio un giro inesperado hace unas semanas, cuando recibió una carta certificada de un juzgado de Puerto Real (Cádiz) citándola como investigada por un nuevo caso de estafa. “Fui a la Ertzaintza con mi padre para denunciarlo otra vez, y allí me dijeron que tenía una orden de detención por un juicio al que no había ido en Asturias”, explica aún sorprendida.
Aunque aclaró que nunca había sido notificada de esa citación, los agentes tuvieron que detenerla “por protocolo”. “Tuve que volver a contar toda la historia. Mi padre pasó un susto terrible al verme arrestada”, recuerda con angustia.
“Me da miedo viajar o que me identifiquen y me vuelvan a detener"
La joven, que se define como una persona tranquila y estudiosa, asegura que ahora vive con miedo. “Me da miedo viajar o que me identifiquen y me vuelvan a detener. También me preocupa que esto me cause problemas cuando busque trabajo como profesora”, confiesa.
Su abogado aún no ha tenido acceso a los expedientes judiciales ni a la documentación de los tres casos en los que figura como investigada, pero confían en poder demostrar su inocencia. “Solo quiero que esto se aclare y poder pasar página”, concluye.
Te puede interesar
El 10% de las y los adolescentes ha sufrido ciberacoso y uno de cada tres violencia digital en sus relaciones de pareja
Según el nuevo informe de UNICEF, que mide el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia, en los últimos años han descendido los casos de ‘sexting’, el contacto con desconocidos o el uso del móvil en clase, pero aumentan la ansiedad y la violencia digital.
Un gran acto en Vitoria-Gasteiz de recuerdo y homenaje a las familias conmemorará el 3 de marzo
El Ayuntamiento y la Asociación Martxoak 3 han organizado un programa de actividades, con un ciclo de cine y un concurso literario, además del gran acto, que tendrá lugar el 28 de febrero en el Palacio Europa.
Los jugadores de la selección palestina de fútbol se alojarán gratuitamente en una residencia de EHU
Los futbolistas palestinos residirán en el Colegio Mayor Miguel de Unamuno durante su estancia en Bilbao. El presidente de la Federación Vasca de Fútbol Iker Goñi ha explicado que será el partido con más asistencia jugado en casa por la selección vasca, con más de 50 000 entradas vendidas en tres semanas.
Arkaitz Rodriguez: "El sábado vamos a volver a abrazar a Palestina"
Arkaitz Rodriguez, secretario de Acción Política de EH Bildu, ha señalado que es necesario seguir apoyando al pueblo palestino y denunciando el genocidio israelí. Rodriguez ha subrayado que Euskal Herria debe seguir siendo un referente mundial en la solidaridad con Palestina. "Euskal Herria tiene que volver a marcar un gol en favor de Palestina", ha añadido.
Metro Bilbao asegura que el suburbano supera el 99 % de disponibilidad, pero que “es imposible” no tener incidencias “de vez en cuando”
El director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruabarrena, apuesta por tomar “decisiones valientes” a futuro y renovar trenes, el sistema de señalización y el puesto de mando central.
Neiker coordina un proyecto europeo para convertir los residuos de la industria pesquera y acuícola en fertilizante biológico
Según explican desde el centro tecnolócigo, "estos nuevos fertilizantes permiten reducir la dependencia de fertilizantes importados, fundamental en situaciones de inestabilidad geoestratégica, y avanzar hacia un sector agrícola más respetuoso con el entorno".
Euskadi y Navarra vuelven a ganar población gracias al aumento de residentes extranjeros
La población ha crecido un 0,18 % en Euskadi y un 0,32 % en Navarra durante el tercer trimestre impulsada por el incremento de personas nacidas fuera del Estado, según datos del INE.
Intervienen en el Aeropuerto de Bilbao varias piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador
En dos actuaciones diferentes, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han recuperado un hacha precolombina y varios fósiles pertenecientes al patrimonio arqueológico de ambos países, que fueron introducidos de contrabando y que les serán devueltos a través de sus embajadas en España.
Un atunero de Bermeo repele a tiros un intento de ataque pirata en el Índico
El buque Intertuna Tres, con base en Bermeo, ha frustrado un intento de abordaje a unos 900 kilómetros de la costa de Somalia, sin registrar heridos ni daños materiales. La tripulación ha actuado según el protocolo de seguridad y el barco continúa faenando con normalidad.