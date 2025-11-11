Le roban el DNI y acaba investigada por estafas: el calvario de una joven vizcaína

Presentó denuncia ante la Guardia Civil y pensó que el incidente quedaría ahí. “Lo primero que pensé fue en el dinero, porque el DNI lo podía renovar. No imaginé que ese robo me iba a perseguir tanto tiempo después”, relata.

De víctima a sospechosa

Un año más tarde, la Guardia Civil la llamó para advertirle de que su número de documento estaba siendo utilizado en diferentes provincias para cometer estafas en la contratación de líneas telefónicas y en la venta on line de cachorros de perro y de gato. Siguiendo su consejo, Irati acudió a una comisaría de la Ertzaintza para denunciar la usurpación de su identidad, aunque en ese momento no le dio demasiada importancia.

Pero la historia dio un giro inesperado hace unas semanas, cuando recibió una carta certificada de un juzgado de Puerto Real (Cádiz) citándola como investigada por un nuevo caso de estafa. “Fui a la Ertzaintza con mi padre para denunciarlo otra vez, y allí me dijeron que tenía una orden de detención por un juicio al que no había ido en Asturias”, explica aún sorprendida.