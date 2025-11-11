Nortasun agiria lapurtu zioten eta iruzurrengatik ikertzen ari dira: neska gazte bizkaitar baten kalbarioa
22 urteko Iratik salatu du bere nortasun agiria, 2023an lapurtutakoa, online iruzurrak egiteko erabili dutela. Hiru auzi judizialetan ikertu gisa deklaratzera deitu dute, eta akats baten ondorioz atxilotu dute.
Gazte bizkaitar bat benetako amesgaizto judiziala bizitzen ari da, duela bi urte, Malagara egindako bidaia batean, bere NANa lapurtu ziotelako. Harrezkero, bere identitatea Internet bidez hainbat iruzur egiteko erabili izan da. Cadizen, Malagan eta Asturiasen gutxienez hiru prozedura judizialetan nahasita egon da.
Garai hartan 20 urte zituen Iratik eta Lehen Hezkuntza ikasten ari zen. 2023an hasi zela dena gogoratu du, bere saskibaloi taldearekin Malagara joan zenean txapelketa bat jokatzera. “Azken gauean atera ginen eta txaketaren poltsikoan nuen kartera lapurtu zidaten”, kontatu du. Bertan NANa, gidabaimena, osasun txartela eta eskudiru pixka bat zeramatzan.
"Ez nuen imajinatu lapurreta hori hainbeste denbora geroago atzetik izango nuenik”
Guardia Zibilaren aurrean salaketa aurkeztu zuen eta gertakaria hor geratuko zela pentsatu zuen. “Pentsatu nuen lehenengo gauza dirua izan zen, NANa berritu zezakeelako. Ez nuen imajinatu lapurreta hori hainbeste denbora geroago atzetik izango nuenik”, kontatzen du.
Biktima izatetik susmagarri izatera
Urtebete geroago, Guardia Zibilak deitu zion ohartarazteko bere dokumentu-zenbakia iruzurrak egiteko erabiltzen ari zirela hainbat probintziatan telefono-lineen kontratazioan eta txakur- eta katu-kumeen on line salmentan. Bere aholkuari jarraituz, Irati Ertzaintzaren komisaldegi batera joan zen bere identitatearen usurpazioa salatzera, une horretan garrantzi handiegirik eman ez zion arren.
Duela aste batzuk, ordea, Puerto Realeko (Cadiz) epaitegi batek gutun zertifikatu bat bidali zion, beste iruzur kasu bat ikertzen ari zirela esanez. “Aitarekin joan nintzen Ertzaintzara, berriz ere salatzeko, eta han esan zidaten atxilotzeko agindua nuela, Asturiasen izan ez zen epaiketa bategatik”, azaldu du, oraindik harrituta.
Zitazio horren berri inoiz ez zuela izan argitu bazuen ere, agenteek “protokoloagatik” atxilotu behar izan zuten. “Gertatutakoa kontatu behar izan nuen berriro. Aitak ikaragarrizko sustoa pasa zuen ni atxilotuta ikustean”, gogoratzen du larritasunez.
"Beldurra ematen dit bidaiatzeak, edo identifikatzeak eta berriz atxilotzeak"
Gaztea orain beldurrez bizi dela esan du. “Beldurra ematen dit bidaiatzeak edo identifikatzeak eta berriro atxilotzeak. Irakasle lana bilatzean horrek arazoak sortuko dizkidala ikusteak ere kezkatzen nau”, aitortu du.
Bere abokatuak ez du oraindik espediente judizialetara sartzeko aukerarik izan, ezta ikertu gisa agertzen den hiru kasuetako dokumentaziora ere, baina bere errugabetasuna frogatu ahal izatea espero dute. “Hau argitzea eta orrialdea pasatzea baino ez dut nahi”, amaitu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Alboka eta txalaparta doinuekin hartu dituzte Palestinako selekzioaren jokalariak
Futbolari palestinarrak astearte eguerdi honetan iritsi dira Bilboko Aireportura, euskal futbol selekzioarekin larunbatean San Mamesen duten hitzordurako. Bilbon dauden bitartean, EHUko ikasle-egoitza batean hartuko dute ostatu.
Gertakariak oroitu eta familiak omentzeko ekitaldi handi batekin gogoratuko dute aurten Martxoaren 3a Gasteizen
Udalak eta Martxoak 3 elkarteak jarduera programa bat antolatu dute elkarlanean, tartean zinema ziklo bat eta literatur lehiaketa. Otsailaren 28an Europa Jauregian egingo da oroimen ekitaldi handia, nahi duen orori irekia.
Nerabeen % 10ak ziber-jazarpena jasan du eta hirutik batek indarkeria digitala bikote harremanetan
Haurtzaroa, nerabezaroa eta ongizate digitala neurtzen dituen UNICEFen txosten berriaren arabera, azken lau urteetan jaitsi egin dira “sexting” kasuak zein mugikorraren erabilera ikasgelan, baina antsietatea eta indarkeria digitala areagotzen ari dira.
Palestinako futbol selekzioko jokalariei doako ostatua emango diete EHUko egoitza batean
Miguel de Unamuno Ikastetxe Nagusian biziko dira futbolari palestinarrak, Bilbon egingo duten egonaldia bitartean. Iker Goñi Euskadiko Futbol Federazioko presidenteak azaldu duenez, euskal selekzioak etxean inoiz egindako partidarik jendetsuena izango da larunbateko hitzordua, hiru astetan 50.000 sarrera baino gehiago saldu dituztelako.
Arkaitz Rodriguez: "Larunbatean Palestina berriro besarkatuko dugu"
Arkaitz Rodriguez EH Bilduko Ekintza Politikoko idazkariak adierazi duenez, beharrezkoa da Palestina babesten eta Israelen genozidioa salatzen jarraitzea. Euskal Herriak Palestinarekiko elkartasunean erreferente izaten jarraitu behar duela azpimarratu du Rodriguezek. "Euskal Herriak gol beste gol bat sartu behar du Palestinarekiko elkartasunaren aldeko norgehiagokan", gaineratu du.
Eneko Arruabarrena (Metro Bilbao): "Metroa gero eta zaharragoa da, eta zahartze programatuari lotutako gero eta arazo gehiago ditu"
Metro Bilbaoko zuzendari gerentearen arabera, eskaera gehiagori aurre egiteko "beharrezkoa" izango da metroa gaurkotzea, eta tren berriak, seinalizazio-sistema eta aginte-postuak berritzea.
Arrantza- eta akuilkultura-industriaren hondakinak ongarri biologiko bihurtzeko Europako proiektu bat koordinatu du NEIKERrek
Erakundeak azaldu duenez, "sortutako ongarriek inportatutako ongarriekiko mendekotasuna murrizten lagunduko dute, funtsezkoa da eta ezegonkortasun geoestrategikoko garaietan, eta aukera ematen dute ingurumena gehiago errespetatzen duen nekazaritza sektore baterantz urratsak egiten jarraitzeko".
Mexikoko eta Ekuadorko ondare historikoaren hainbat pieza konfiskatu dituzte Bilboko Aireportuan
Ekuadorreko eta Mexikoko kolonaurreko aizkora bat eta ondare arkeologikoko hainbat fosil berreskuratu dituzte Guardia Zibilak eta Espainiako Zerga Agentziak, Estatuan kontrabando bidez sartzen saiatuta. Herrialde horiek Espainian dituzten enbaxaden bidez itzuliko dizkiete piezak.
Biztanle gehiago dago EAE eta Nafarroan, eta atzerrian jaiotako egoiliarren kopuruak gora egin duelako
Hirugarren hiruhilekoan EAEko (% 0,18) eta Nafarroako (% 0,32) biztanleria hazi da, Estatutik kanpo jaiotakoen kopuruak bultzatuta, INEren datuen arabera.