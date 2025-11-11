Internet bidezko iruzurrak
Nortasun agiria lapurtu zioten eta iruzurrengatik ikertzen ari dira: neska gazte bizkaitar baten kalbarioa

22 urteko Iratik salatu du bere nortasun agiria, 2023an lapurtutakoa, online iruzurrak egiteko erabili dutela. Hiru auzi judizialetan ikertu gisa deklaratzera deitu dute, eta akats baten ondorioz atxilotu dute.

Agentziak | EITB

Gazte bizkaitar bat benetako amesgaizto judiziala bizitzen ari da, duela bi urte, Malagara egindako bidaia batean, bere NANa lapurtu ziotelako. Harrezkero, bere identitatea Internet bidez hainbat iruzur egiteko erabili izan da. Cadizen, Malagan eta Asturiasen gutxienez hiru prozedura judizialetan nahasita egon da.

Garai hartan 20 urte zituen Iratik eta Lehen Hezkuntza ikasten ari zen. 2023an hasi zela dena gogoratu du, bere saskibaloi taldearekin Malagara joan zenean txapelketa bat jokatzera. “Azken gauean atera ginen eta txaketaren poltsikoan nuen kartera lapurtu zidaten”, kontatu du. Bertan NANa, gidabaimena, osasun txartela eta eskudiru pixka bat zeramatzan.

"Ez nuen imajinatu lapurreta hori hainbeste denbora geroago atzetik izango nuenik”

Guardia Zibilaren aurrean salaketa aurkeztu zuen eta gertakaria hor geratuko zela pentsatu zuen. “Pentsatu nuen lehenengo gauza dirua izan zen, NANa berritu zezakeelako. Ez nuen imajinatu lapurreta hori hainbeste denbora geroago atzetik izango nuenik”, kontatzen du.

Biktima izatetik susmagarri izatera

Urtebete geroago, Guardia Zibilak deitu zion ohartarazteko bere dokumentu-zenbakia iruzurrak egiteko erabiltzen ari zirela hainbat probintziatan telefono-lineen kontratazioan eta txakur- eta katu-kumeen on line salmentan. Bere aholkuari jarraituz, Irati Ertzaintzaren komisaldegi batera joan zen bere identitatearen usurpazioa salatzera, une horretan garrantzi handiegirik eman ez zion arren.

Duela aste batzuk, ordea, Puerto Realeko (Cadiz) epaitegi batek gutun zertifikatu bat bidali zion, beste iruzur kasu bat ikertzen ari zirela esanez. “Aitarekin joan nintzen Ertzaintzara, berriz ere salatzeko, eta han esan zidaten atxilotzeko agindua nuela, Asturiasen izan ez zen epaiketa bategatik”, azaldu du, oraindik harrituta.

Zitazio horren berri inoiz ez zuela izan argitu bazuen ere, agenteek “protokoloagatik” atxilotu behar izan zuten. “Gertatutakoa kontatu behar izan nuen berriro. Aitak ikaragarrizko sustoa pasa zuen ni atxilotuta ikustean”, gogoratzen du larritasunez.

"Beldurra ematen dit bidaiatzeak, edo identifikatzeak eta berriz atxilotzeak"

Gaztea orain beldurrez bizi dela esan du. “Beldurra ematen dit bidaiatzeak edo identifikatzeak eta berriro atxilotzeak. Irakasle lana bilatzean horrek arazoak sortuko dizkidala ikusteak ere kezkatzen nau”, aitortu du.

Bere abokatuak ez du oraindik espediente judizialetara sartzeko aukerarik izan, ezta ikertu gisa agertzen den hiru kasuetako dokumentaziora ere, baina bere errugabetasuna frogatu ahal izatea espero dute. “Hau argitzea eta orrialdea pasatzea baino ez dut nahi”, amaitu du.

