Un gran acto en Vitoria-Gasteiz de recuerdo y homenaje a las familias conmemorará el 3 de marzo

Vitoria-Gasteiz conmemorará los 50 años de la masacre del 3 de marzo con un programa de actividades, que incluirá un gran acto conmemorativo y de homenaje a las familias de los fallecidos, un evento abierto a toda la ciudadanía que tendrá lugar el 28 de febrero en el Palacio Europa.



El próximo 3 de marzo de 2026 se cumplirán 50 años de la masacre del 3 de marzo. La Policía Armada cargó contra la asamblea de trabajadores convocada en la Iglesia de San Francisco de Asís, en Zaramaga, un desalojo que se saldó con un balance de un centenar de personas heridas y cinco obreros asesinados: Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda.



Para conmemorar el aniversario de estos acontecimientos el Ayuntamiento ha organizado un programa de actividades en colaboración con la Asociación Martxoak 3, al que dedicará 75 000 euros, gracias al acuerdo presupuestario entre el equipo de gobierno y EH Bildu.



En la rueda de prensa de presentación de la programación han participado Pascual Borja, concejal de Convivencia y Diversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; Rocío Vitero, portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; Amaiur Arbe, coordinadora de los actos del aniversario por la asociación Martxoak 3 y Nerea Martínez, portavoz de la Asociación Martxoak 3.



Además del acto conmemorativo, se organizará un ciclo de cine que tendrá como objetivo sensibilizar y debatir sobre la vulneración de los Derechos Humanos en el ámbito laboral, así como un concurso literario en torno a los hechos del 3 de marzo.



También habrá otra serie de eventos, como una exposición sobre soportes de memoria procedentes de diferentes partes del mundo y unas jornadas sobre cómo se contó lo sucedido en el año 1976, tanto por parte de la prensa como de las autoridades oficiales.



Desde Martxoak 3 también han adelantado que estrenarán un nuevo cortometraje en torno a la masacre y prevén realizar visitas al interior de la Iglesia de San Francisco de Asís.