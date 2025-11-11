50 URTE 'MARTXOAREN 3'-TIK

Gertakariak oroitu eta familiak omentzeko ekitaldi handi batekin gogoratuko dute aurten Martxoaren 3a Gasteizen

Udalak eta Martxoak 3 elkarteak jarduera programa bat antolatu dute elkarlanean, tartean zinema ziklo bat eta literatur lehiaketa. Otsailaren 28an Europa Jauregian egingo da oroimen ekitaldi handia, nahi duen orori irekia. 

GRAFCAV6305. VITORIA, 11/11/2025.- Un momento de la presentación del programa de actos del aniversario del 3 de Marzo.: de izquierda a derecha Amaiur Arbe, coordinadora de los actos de 3 de Marzo, el concejal de convivencia y diversidad Pascual Borja, portavoz 3 de marzo Nerea Martinez y Rocio Vitero, portavoz de Eh Bildu, . EFE / L. Rico

Martxoaren 3ra begirako ekitaldien aurkezpena, astearte honetan. EFE.

Azken eguneratzea

Martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrenean, jarduera programa zabalarekin oroituko dute gasteiztarrek hiriko historiako kapitulurik lazgarrienetakoa dena. Programa horren barruan, biktimak oroitzeko eta familiak omentzeko ekitaldi handi bat egingo da, Europa Jauregian, otsailaren 28an

2026ko martxoaren 3an 50 urte beteko dira 1976ko martxoaren 3an Polizia Armatuak gogor egin zuenetik Zaramagako San Frantzisko Asiskoa elizan deitutako langileen batzarraren aurka. Egun hartan ehun bat lagun zauritu eta bost langile hil zituzten langileak elizatik ateraraztean: Pedro Maria Martinez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda.

Gertaera horien urteurrena gogora ekartzeko, Vitoria-Gasteizko Udalak jarduera-programa zabala antolatu du Martxoak 3 Elkartearekin lankidetzan, eta 75.000 euro bideratuko dira urteurreneko ekitaldietara, gobernu-taldearen eta EH Bilduren arteko aurrekontu-akordioari esker.

Programazioa aurkezteko prentsaurrekoan parte hartu dute Pascual Borja Gasteizko Udaleko Elkarbizitzaren eta Aniztasunaren zinegotziak, Rocío Vitero EH Bilduren Gasteizko Udaleko bozeramaileak, Amaiur Arbe Martxoak 3 Elkartearen urteurreneko ekitaldien koordinatzaileak eta Nerea Martínez Martxoak 3 Elkartearen bozeramaileak.

Otsailaren 28ko ekitaldiaz gain, zinema-ziklo bat antolatuko da, lan eremuan giza eskubideen urraketaz hausnartzeko, sentsibilizatzeko eta eztabaidatzeko, bai eta martxoaren 3ko gertakariei buruzko literatura-lehiaketa bat ere.

Hilketen 50. urteurrenean, gainera, beste ekitaldi batzuk ere izango dira, hala nola munduko hainbat txokotatik iritsitako memoria-euskarriei buruzko erakusketa eta 1976an prentsak nahiz agintari ofizialek gertatutakoa nola kontatu zuten erakutsiko duten jardunaldiak.

Martxoak 3 Elkarteak, gainera, sarraskiaren inguruko film labur berri bat estreinatuko duela aurreratu du. Gainera, San Frantzisko Asiskoa eliza barrura bisitak egitea aurrez ikusi dute.

