Gertakariak oroitu eta familiak omentzeko ekitaldi handi batekin gogoratuko dute aurten Martxoaren 3a Gasteizen
Udalak eta Martxoak 3 elkarteak jarduera programa bat antolatu dute elkarlanean, tartean zinema ziklo bat eta literatur lehiaketa. Otsailaren 28an Europa Jauregian egingo da oroimen ekitaldi handia, nahi duen orori irekia.
Martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrenean, jarduera programa zabalarekin oroituko dute gasteiztarrek hiriko historiako kapitulurik lazgarrienetakoa dena. Programa horren barruan, biktimak oroitzeko eta familiak omentzeko ekitaldi handi bat egingo da, Europa Jauregian, otsailaren 28an.
2026ko martxoaren 3an 50 urte beteko dira 1976ko martxoaren 3an Polizia Armatuak gogor egin zuenetik Zaramagako San Frantzisko Asiskoa elizan deitutako langileen batzarraren aurka. Egun hartan ehun bat lagun zauritu eta bost langile hil zituzten langileak elizatik ateraraztean: Pedro Maria Martinez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda.
Gertaera horien urteurrena gogora ekartzeko, Vitoria-Gasteizko Udalak jarduera-programa zabala antolatu du Martxoak 3 Elkartearekin lankidetzan, eta 75.000 euro bideratuko dira urteurreneko ekitaldietara, gobernu-taldearen eta EH Bilduren arteko aurrekontu-akordioari esker.
Programazioa aurkezteko prentsaurrekoan parte hartu dute Pascual Borja Gasteizko Udaleko Elkarbizitzaren eta Aniztasunaren zinegotziak, Rocío Vitero EH Bilduren Gasteizko Udaleko bozeramaileak, Amaiur Arbe Martxoak 3 Elkartearen urteurreneko ekitaldien koordinatzaileak eta Nerea Martínez Martxoak 3 Elkartearen bozeramaileak.
Otsailaren 28ko ekitaldiaz gain, zinema-ziklo bat antolatuko da, lan eremuan giza eskubideen urraketaz hausnartzeko, sentsibilizatzeko eta eztabaidatzeko, bai eta martxoaren 3ko gertakariei buruzko literatura-lehiaketa bat ere.
Hilketen 50. urteurrenean, gainera, beste ekitaldi batzuk ere izango dira, hala nola munduko hainbat txokotatik iritsitako memoria-euskarriei buruzko erakusketa eta 1976an prentsak nahiz agintari ofizialek gertatutakoa nola kontatu zuten erakutsiko duten jardunaldiak.
Martxoak 3 Elkarteak, gainera, sarraskiaren inguruko film labur berri bat estreinatuko duela aurreratu du. Gainera, San Frantzisko Asiskoa eliza barrura bisitak egitea aurrez ikusi dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Alboka eta txalaparta doinuekin hartu dituzte Palestinako selekzioaren jokalariak
Futbolari palestinarrak astearte eguerdi honetan iritsi dira Bilboko Aireportura, euskal futbol selekzioarekin larunbatean San Mamesen duten hitzordurako. Bilbon dauden bitartean, EHUko ikasle-egoitza batean hartuko dute ostatu.
Nortasun agiria lapurtu zioten eta iruzurrengatik ikertzen ari dira: neska gazte bizkaitar baten kalbarioa
22 urteko Iratik salatu du bere nortasun agiria, 2023an lapurtutakoa, online iruzurrak egiteko erabili dutela. Hiru auzi judizialetan ikertu gisa deklaratzera deitu dute, eta akats baten ondorioz atxilotu dute.
Nerabeen % 10ak ziber-jazarpena jasan du eta hirutik batek indarkeria digitala bikote harremanetan
Haurtzaroa, nerabezaroa eta ongizate digitala neurtzen dituen UNICEFen txosten berriaren arabera, azken lau urteetan jaitsi egin dira “sexting” kasuak zein mugikorraren erabilera ikasgelan, baina antsietatea eta indarkeria digitala areagotzen ari dira.
Palestinako futbol selekzioko jokalariei doako ostatua emango diete EHUko egoitza batean
Miguel de Unamuno Ikastetxe Nagusian biziko dira futbolari palestinarrak, Bilbon egingo duten egonaldia bitartean. Iker Goñi Euskadiko Futbol Federazioko presidenteak azaldu duenez, euskal selekzioak etxean inoiz egindako partidarik jendetsuena izango da larunbateko hitzordua, hiru astetan 50.000 sarrera baino gehiago saldu dituztelako.
Arkaitz Rodriguez: "Larunbatean Palestina berriro besarkatuko dugu"
Arkaitz Rodriguez EH Bilduko Ekintza Politikoko idazkariak adierazi duenez, beharrezkoa da Palestina babesten eta Israelen genozidioa salatzen jarraitzea. Euskal Herriak Palestinarekiko elkartasunean erreferente izaten jarraitu behar duela azpimarratu du Rodriguezek. "Euskal Herriak gol beste gol bat sartu behar du Palestinarekiko elkartasunaren aldeko norgehiagokan", gaineratu du.
Eneko Arruabarrena (Metro Bilbao): "Metroa gero eta zaharragoa da, eta zahartze programatuari lotutako gero eta arazo gehiago ditu"
Metro Bilbaoko zuzendari gerentearen arabera, eskaera gehiagori aurre egiteko "beharrezkoa" izango da metroa gaurkotzea, eta tren berriak, seinalizazio-sistema eta aginte-postuak berritzea.
Arrantza- eta akuilkultura-industriaren hondakinak ongarri biologiko bihurtzeko Europako proiektu bat koordinatu du NEIKERrek
Erakundeak azaldu duenez, "sortutako ongarriek inportatutako ongarriekiko mendekotasuna murrizten lagunduko dute, funtsezkoa da eta ezegonkortasun geoestrategikoko garaietan, eta aukera ematen dute ingurumena gehiago errespetatzen duen nekazaritza sektore baterantz urratsak egiten jarraitzeko".
Mexikoko eta Ekuadorko ondare historikoaren hainbat pieza konfiskatu dituzte Bilboko Aireportuan
Ekuadorreko eta Mexikoko kolonaurreko aizkora bat eta ondare arkeologikoko hainbat fosil berreskuratu dituzte Guardia Zibilak eta Espainiako Zerga Agentziak, Estatuan kontrabando bidez sartzen saiatuta. Herrialde horiek Espainian dituzten enbaxaden bidez itzuliko dizkiete piezak.
Biztanle gehiago dago EAE eta Nafarroan, eta atzerrian jaiotako egoiliarren kopuruak gora egin duelako
Hirugarren hiruhilekoan EAEko (% 0,18) eta Nafarroako (% 0,32) biztanleria hazi da, Estatutik kanpo jaiotakoen kopuruak bultzatuta, INEren datuen arabera.