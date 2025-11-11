Una incidencia en el sistema de pulseras de maltratadores obliga a Igualdad a activar el protocolo de protección

El sistema de seguimiento por medios telemáticos para controlar las prohibiciones de aproximación en casos de violencia de género y violencia sexual ha sufrido este martes una incidencia y ha obligado al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo.

El ministerio que dirige Ana Redondo ha detallado que se ha avisado "tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas".

Igualmente ha precisado que se han mantenido "operativos en todo momento los servicios de emergencia, el denominado "botón del pánico", los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth.

Según el ministerio, tras evaluar todas las opciones técnicas, el origen del problema se ha detectado en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta. Al parecer un 10% de estos mensajes estaban generando incidencias recurrentes que han provocado una sobrecarga del sistema.

En un vídeo difundido en redes sociales, la ministra Redondo ha recalcado que el sistema de protección va "más allá" de los dispositivos telemáticos y ha añadido que este incluye "una red institucional de protección con multitud de profesionales”.



Asimismo, Redondo ha asegurado que el sistema está "estabilizado" desde aproximadamente las 18:00 horas y ha subrayado que "ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento”. Ha querido insistir en que los protocolos "han funcionado". "Todo el sistema Cometa ha funcionado correctamente en cuanto que los protocolos se han puesto en marcha", ha concluido.