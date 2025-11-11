VIOLENCIA MACHISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una incidencia en el sistema de pulseras de maltratadores obliga a Igualdad a activar el protocolo de protección

La ministra Ana Redondo asegura que "ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento" y que "los datos están llegando en tiempo y forma".
La ministra Ana Redondo se ha trasladado a la Sala Cometa, donde se controla el sistema.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El sistema de seguimiento por medios telemáticos para controlar las prohibiciones de aproximación en casos de violencia de género y violencia sexual ha sufrido este martes una incidencia y ha obligado al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo.

El ministerio que dirige Ana Redondo ha detallado que se ha avisado "tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas".

Igualmente ha precisado que se han mantenido "operativos en todo momento los servicios de emergencia, el denominado "botón del pánico", los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth.

Según el ministerio, tras evaluar todas las opciones técnicas, el origen del problema se ha detectado en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta. Al parecer un 10% de estos mensajes estaban generando incidencias recurrentes que han provocado una sobrecarga del sistema.

En un vídeo difundido en redes sociales, la ministra Redondo ha recalcado que el sistema de protección va "más allá" de los dispositivos telemáticos y ha añadido que este incluye "una red institucional de protección con multitud de profesionales”.

Asimismo, Redondo ha asegurado que el sistema está "estabilizado" desde aproximadamente las 18:00 horas y ha subrayado que "ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento”.  Ha querido insistir en que los protocolos "han funcionado". "Todo el sistema Cometa ha funcionado correctamente en cuanto que los protocolos se han puesto en marcha", ha concluido.

Violencia machista Víctimas de violencia machista Gobierno de España Sociedad

Te puede interesar

Rafa Pajares médico runner Behobia Donostia
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Un médico "runner" salva a un corredor en la Behobia: "Se hizo largo, estuvimos 10 minutos haciendo la RCP"

Rafa Pajares, médico de UCI del Hospital General de Segovia, no olvidará lo vivido el pasado domingo mientras corría la Behobía-San Sebastián. Cuenta que en el kilómetro 10 de carrera escucho gritos y la palabra "parada". No lo dudo ni un segundo y se acercó a prestar su ayuda. Junto con otros dos sanitarios que estaban en el lugar, lograron reanimar al corredor que estaba en parada cardiorespiratoria. 

Cargar más
Publicidad
X