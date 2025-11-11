INDARKERIA MATXISTA
Berdintasun Ministerioak babes-protokoloa aktibatu behar izan du eskumuturrekoen sistemak huts egin ondoren

Ana Redondo ministroaren esanetan, indarkeria matxista jasan eta sistema hori erabiltzen duen "biktima bakar bat ere ez da babesik gabe egon" eta "datuak garaiz eta behar bezala iristen ari dira".

Ana Redondo ministroa sistemaren kontrola egiten den Cometa aretoan izan da. 

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Genero-indarkeria eta sexu-indarkeria kasuetan biktimarengana hurbiltzeko debekuak kontrolatzeko bitarteko telematikoen bidezko jarraipen-sistemak inzidentzia bat izan du astearte honetan, eta Berdintasun Ministerioak biktimak babesteko protokoloa aktibatu behar izan du. 

Ana Redondok zuzentzen duen ministerioko iturriek zehaztu dutenez , "dispositibo hori erabiltzen duten sexu-indarkeriaren eta genero-indarkeriaren biktima guztiei abixua eman zaie, baita Segurtasun Indarrei ere, biktimen babesa bermatu ahal izateko".

Era berean, zehaztu du "une oro martxan" egon direla larrialdi-zerbitzuak, "izuaren botoia" deitutakoa, deiak jaso eta ematen dituen sistema eta Bluetooth bidezko hurbiltasun-alerta autonomoak.

Ministerioaren arabera, aukera tekniko guztiak ebaluatu ondoren, arazoaren jatorria bideratzaile batean detektatu da; alerta motaren arabera plataformei mezuak banatzen dizkien bideratzailean. Mezu horien % 10 etengabe errepikatzen aritu dira, eta horrek sistemaren gainkarga eragin du.

Sare sozialetan zabaldutako bideo batean, Redondo ministroak azpimarratu du babes sistema gailu telematikoetatik "haratago" doala, eta gaineratu du "profesional asko dituen babes sare instituzional bat" duela.

Halaber, Redondok ziurtatu du sistema "egonkortuta" dagoela 18:00etatik eta azpimarratu du "biktima bakar bat ere ez dela babesik gabe egon".  Protokoloek "funtzionatu" dutela azpimarratu nahi izan du. "Kometa sistema osoak behar bezala funtzionatu du, protokoloak martxan jarri diren momentuan", amaitu du.

