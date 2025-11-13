TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las retenciones en la A-8, en sentido Cantabria, llegan hasta la N-637

Dos accidentes ocurridos después de las 16:00 de la tarde, en el mismo punto kilométrico pero en distinto sentido, han dificultado la circulación en la zona. Sin embargo, en sentido Bilbao la situación ha vuelto a la normalidad. 

Retenciones en la A-8
Euskaraz irakurri: A-8 autobidean Barakaldon gertatutako bi istripuk auto-ilarak sortu dituzte bi noranzkoetan
author image

EITB

Última actualización

Dos accidentes ocurridos en la A-8, en Barakaldo, en el punto kilométrico 123 pero en distinto sentido han generado retenciones y dificultado el tráfico de la zona.

En sentido Cantabria, las retenciones han aumentado y afectan también a la N-637. El accidente ha ocurrido hacia las 16:10 de la tarde. Se han visto involucrados un camión y un turismo y no ha habido que lamentar heridos. Sin embargo, han tenido que cerrar un carril, lo que ha provocado las retenciones.

En sentido Bilbao, sin embargo, la situación ha vuelto a la normalidad. En este caso, el accidente ha ocurrido hacia las 16:30 por el alcance de dos turismos. NO se han registrado heridos y los vehículos han sido apartados al arcen, por lo que poco a poco han ido disminuyendo las caravanas de vehículos hasta llegar a la normalidad. 

Tráfico Barakaldo Autopista A8 Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X