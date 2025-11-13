Dos accidentes ocurridos en la A-8, en Barakaldo, en el punto kilométrico 123 pero en distinto sentido han generado retenciones y dificultado el tráfico de la zona.

En sentido Cantabria, las retenciones han aumentado y afectan también a la N-637. El accidente ha ocurrido hacia las 16:10 de la tarde. Se han visto involucrados un camión y un turismo y no ha habido que lamentar heridos. Sin embargo, han tenido que cerrar un carril, lo que ha provocado las retenciones.

En sentido Bilbao, sin embargo, la situación ha vuelto a la normalidad. En este caso, el accidente ha ocurrido hacia las 16:30 por el alcance de dos turismos. NO se han registrado heridos y los vehículos han sido apartados al arcen, por lo que poco a poco han ido disminuyendo las caravanas de vehículos hasta llegar a la normalidad.