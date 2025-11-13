TRAFIKOA
A-8 autobidean Barakaldon eta Kantabriarako noranzkoan sortutako auto-ilarak N-637 errepidera iritsi dira

Arratsaldeko 16:00ak ondoren kilometro berean baina bi noranzkoetan gertatu diren bi istripuk zirkulazioa oztopatu dute inguru horreta. Hala ere, Bilborako noranzkoan egoera normaltasunera itzuli da.

 

EITB

Azken eguneratzea

Bi istripu gertatu dira A-8an, Barakaldon, 123. kilometroan, baina noranzko desberdinetan. Ondorioz, auto-ilarak sortu dira eta inguruko zirkulazioa zaildu da.

Kantabriarako noranzkoan, auto-ilarak areagotu egin dira eta N-637 errepidean ere eragina dute. Istripua arratsaldeko 16:10ak aldera gertatu da. Kamioi bat eta auto batek elkar jo dute, baina ez da inor zauritu. Hala ere, errei bat itxi behar izan dute, eta auto-ilarak luzeak dira.

Bilborako noranzkoan, ordea, egoera normaltasunera itzuli da. Kasu honetan, istripua 16:30ak aldera gertatu da, bi autok elkar jo ondoren. Ez da inor zauritu eta ibilgailuak errepide bazterrera eraman dituzte. Hasieran auto-ilarak sortu badira ere, pixkanaka gutxituz joan dira, normaltasunera iritsi arte.

 

 

