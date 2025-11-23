Cuatro personas heridas, una de ellas grave, tras una colisión múltiple en Zizur Mayor

Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración esta pasada noche del sábado tras producirse una colisión múltiple en la carretera A-12 en Zizur Mayor (Navarra), ha informado la Policía Foral.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 22:46 horas. El siniestro se ha producido, en circunstancias que investiga la Policía Foral, en el término municipal de Zizur Mayor, y ha consistido en una colisión múltiple en la que se han visto implicados cinco vehículos.

Los servicios de emergencia han trasladado a cuatro personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, dos de las cuales han tenido que ser liberadas por los bomberos, al encontrarse atrapadas en sus vehículos.

Las ambulancias de soporte vital avanzado han trasladado a una mujer de 55 años, con politraumatismos, con pronóstico grave; a un varón de 39, con pronóstico reservado; y a una mujer de 24, con policontusiones, también con pronóstico reservado. El cuarto trasladado es un varón de 34 años que presenta trauma en extremidad inferior, con pronóstico reservado, y que ha llegado al mismo centro hospitalario en una ambulancia de soporte vital básico.

Como consecuencia de la colisión, la A-12 ha quedado cerrada al tráfico, en sentido Logroño, desde las 23:30 hasta las 05:00 horas. Efectivos de Seguridad Vial de la Policía Foral han regulado el tráfico y han habilitado desvíos. Efectivos de la brigada de atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.