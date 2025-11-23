ISTRIPUA
Lau pertsona zauritu dira, horietako bat larri, Zizur Nagusian izandako istripu handi batean

Bost ibilgailuk egin dute talka bart, eta A-12 errepidea itxita egon da, Logroñorako noranzkoan, goizaldeko bostak arte.

Istripua Zizur Nagusian. Argazkia: Nafarroako suhiltzaileak
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lau pertsona zauritu dira larunbat gauean Zizur Nagusian (Nafarroa), A-12 errepidean, hainbat autok talka eginda, Foruzaingoak jakitera eman duenez.

SOS Nafarroa 112 Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak 22:46an jaso du ezbeharraren berri. Foruzaingoa ikertzen ari den arrazoiak medio, bost ibilgailuk talka egin dute Zizur Nagusian.

Larrialdi zerbitzuek lau pertsona eraman dituzte Nafarroako Unibertsitate Ospitalera (Iruñea), eta horietako bi suhiltzaileek askatu behar izan dituzte, ibilgailuetan harrapatuta baitzeuden.

Anbulantziek 55 urteko emakume bat eraman dute, politraumatismoekin, larri; 39 urteko gizonezko bat, pronostiko erreserbatuarekin; eta 24 urteko emakume bat, polikontusioekin, pronostiko erreserbatuarekin. Laugarren zaurituak 34 urte ditu eta kolpe handia du beheko gorputz-adarrean, pronostiko erreserbatuarekin.

Istripuaren ondorioz, A-12 errepidea itxita egon da, Logroñorako noranzkoan, 23:30etik 05:00etara. Foruzaingoko Bide Segurtasuneko agenteek zirkulazioa bideratu dute ordura arte.

