Bruce Springsteen, José Luis Rebornidos y Karlos Arguiñano, entre los 56 candidatos al Tambor de Oro
El cantante Bruce Springsteen, el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebornidos o el cocinero Karlos Arguiñano figuran entre las 56 candidaturas que optan al Tambor de Oro de San Sebastián correspondiente a 2026. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento donostiarra se reunirá este martes para analizar y votar las propuestas.
En un comunicado, el Consistorio donostiarra ha explicado que ha finalizado el proceso de análisis y agrupación de las candidaturas definitivas para el Tambor de Oro 2026, del que han resultado un total de 56 que optarán al galardón.
Una vez obtenida la lista definitiva, la Junta de Portavoces se reunirá mañana martes, 25 de noviembre, para designar la candidatura galardonada, en caso de gran consenso entre los grupos, o seleccionar un máximo tres candidaturas que pasarían a un proceso de votación popular.
Entre las 56 candidaturas están, una vez más, el cantante Bruce Springsteen; los periodistas Aimar Bretos, Begoña del Teso y Ana Terradillos; la asociación para la conservación del patrimonio Áncora; la DYA; el Basque Culinary Center; el Club Deportivo Kemen; el Donostia International Physics Center (DIPC) o el médico ortodoncista Domingo Martín; el club de remo Donostia Arraun Lagunak.
También destacan la alpinista Edurne Pasaban; la presentadora Emma García; la cantante Izaro Andrés; el artista Jaime de los Ríos; el director del Orfeón Donostiarra, Jose Antonio Sainz Alfaro; el del Zinemaldia, José Luis Rebordinos; el cocinero Karlos Arguiñano; las iniciativas Kaleko Afari Solidarioak y Zaporeak; el poeta Karmelo C. Iribarren; o los deportistas Maialen Chorraut y Xabi Prieto.
Te puede interesar
Suspenden las clases en el campus de EHU en Leioa por una avería en el suministro de agua
La suspensión se ha iniciado a las 12:00 horas, y afecta únicamente a los edificios situados en el campus de Leioa, pero no al polideportivo ni a los edificios del Parque Científico, que podrán continuar con su actividad habitual. El Vicerrectorado ha informado de que ya se está trabajando en la reparación y que se prevé que se restablezca el suministro "a la mayor brevedad posible".
Saaki, nuevo compañero robot para calmar el miedo de los niños hospitalizados en Euskadi
El Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba, en colaboración con la Fundación Vital Fundazioa, ha presentado hoy el proyecto SAAKI, que incorpora el robot Unitree G1 EDU en el HUA Txagorritxu para mejorar la experiencia de niñas y niños hospitalizados mediante tecnología y empatía.
Miren Elgarresta (Emakunde): "Las denuncias son la punta del iceberg"
En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, se ha referido a las denuncias por violencia contra las mujeres en lo que va de año. Ha explicado que los datos publicados por la Ertzaintza coinciden con la encuesta sobre la violencia contra las mujeres de Emakunde.
El Ararteko llama a combatir la "cosificación y mercantilización de mujeres y niñas"
En una declaración institucional con motivo de la celebración este martes del Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Defensoría del Pueblo Vasco ha denunciado que la violencia machista "continúa arrebatando cada año vidas inocentes" y atenta "contra la integridad física y moral y contra la dignidad de las mujeres que la sufren directamente".
Fallece un hombre en un accidente laboral en Abárzuza
El siniestro se ha producido en un camino rural cercano a una empresa alimentaria de la localidad, cuando un trabajador, de 49 años, ha sido atropellado por un camión.
Un accidente múltiple provoca hasta seis kilómetros de retenciones en la N-1 en Irura sentido Irun
Cinco vehículos han colisionado por alcance en un accidente múltiple en la N-1 a la altura de Irura y cinco de sus ocupantes han resultado heridos y han tenido que ser evacuados al hospital.
Será noticia: Informe de Save the Children, juicio contra Jordi Pujol y acuerdo de paz para Ucrania
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El 32 % de los jóvenes normaliza vender fotos y vídeos eróticos en internet, según Save The Children
Un estudio de la ONG ha revelado que uno de cada tres jóvenes considera legítimo ganar dinero vendiendo contenido erótico, que más del 71 % no identifica esta práctica como explotación y que casi la mitad de las chicas recibió publicidad de sugar dating siendo menor. El informe, publicado en vísperas del 25N, alerta de nuevas dinámicas de explotación sexual que se están extendiendo entre adolescentes.
Trasladadas al hospital tres personas por una fuga de gas en Falces
El suceso ha tenido lugar esta tarde en la localidad ribera. Los trasladados son dos mujeres de 29 y 46 años y un hombre de 42 con síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono.