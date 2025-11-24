Bruce Springsteen, José Luis Rebornidos y Karlos Arguiñano, entre los 56 candidatos al Tambor de Oro

El cantante Bruce Springsteen, el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebornidos o el cocinero Karlos Arguiñano figuran entre las 56 candidaturas que optan al Tambor de Oro de San Sebastián correspondiente a 2026. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento donostiarra se reunirá este martes para analizar y votar las propuestas.

En un comunicado, el Consistorio donostiarra ha explicado que ha finalizado el proceso de análisis y agrupación de las candidaturas definitivas para el Tambor de Oro 2026, del que han resultado un total de 56 que optarán al galardón.

Una vez obtenida la lista definitiva, la Junta de Portavoces se reunirá mañana martes, 25 de noviembre, para designar la candidatura galardonada, en caso de gran consenso entre los grupos, o seleccionar un máximo tres candidaturas que pasarían a un proceso de votación popular.

Entre las 56 candidaturas están, una vez más, el cantante Bruce Springsteen; los periodistas Aimar Bretos, Begoña del Teso y Ana Terradillos; la asociación para la conservación del patrimonio Áncora; la DYA; el Basque Culinary Center; el Club Deportivo Kemen; el Donostia International Physics Center (DIPC) o el médico ortodoncista Domingo Martín; el club de remo Donostia Arraun Lagunak.

También destacan la alpinista Edurne Pasaban; la presentadora Emma García; la cantante Izaro Andrés; el artista Jaime de los Ríos; el director del Orfeón Donostiarra, Jose Antonio Sainz Alfaro; el del Zinemaldia, José Luis Rebordinos; el cocinero Karlos Arguiñano; las iniciativas Kaleko Afari Solidarioak y Zaporeak; el poeta Karmelo C. Iribarren; o los deportistas Maialen Chorraut y Xabi Prieto.