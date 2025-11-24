Miren Elgarresta (Emakunde): "Las denuncias son la punta del iceberg"

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, se ha referido a las denuncias por violencia contra las mujeres en lo que va de año. Ha explicado que los datos publicados por la Ertzaintza coinciden con la encuesta sobre la violencia contra las mujeres de Emakunde.