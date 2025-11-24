ACCIDENTE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Seis heridos leves al salirse un autobús de la calzada en Oñati

Cuatro han sido trasladados al Hospital del Alto Deba en Arrasate y otros dos al Hospital de Zumarraga, ninguno en estado grave.

Accidente de Oñati. Foto: Goiena.

Euskaraz irakurri: Sei pertsona arin zauritu dira Oñatin, autobus bat errepidetik aterata
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Seis pasajeros de un autobús de transporte interurbano de Lurraldebus han resultado heridos leves este lunes al salirse el vehículo de la calzada a la altura de Oñati, Gipuzkoa.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, por motivos que se desconocen, el vehículo, con pasajeros en su interior, se ha salido de la carretera y ha sufrido un impacto contra la barrera. 

El accidente se ha producido a las 13:05 horas en la carretera GI-2630 en dirección a San Prudencio, lo que ha generado alguna retención. La vía quedó abierta pasadas las tres de la tarde tras la retirada del vehículo.

Cuatro de los heridos han sido trasladados al hospital del Alto Deba, en Arrasate, y los otros dos al hospital de Zumarraga, sin que el estado de ninguno de ellos revistiera gravedad. 

 

Oñati Zumarraga Mondragon Gipuzkoa Lurraldebus Accidentes de Tráfico Sociedad

Te puede interesar

CAMPUS LEIOA UPV EHU
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Suspenden las clases en el campus de EHU en Leioa por una avería en el suministro de agua

La suspensión se ha iniciado a las 12:00 horas, y afecta únicamente a los edificios situados en el campus de Leioa, pero no al polideportivo ni a los edificios del Parque Científico, que podrán continuar con su actividad habitual. El Vicerrectorado ha informado de que ya se está trabajando en la reparación y que se prevé que se restablezca el suministro "a la mayor brevedad posible".
VIOLENCIA MACHISTA INDARKERIA MATXISTA PROTESTA BILBAO EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ararteko llama a combatir la "cosificación y mercantilización de mujeres y niñas"

En una declaración institucional con motivo de la celebración este martes del Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Defensoría del Pueblo Vasco ha denunciado que la violencia machista "continúa arrebatando cada año vidas inocentes" y atenta "contra la integridad física y moral y contra la dignidad de las mujeres que la sufren directamente".
Cargar más
Publicidad
X