Seis heridos leves al salirse un autobús de la calzada en Oñati

Seis pasajeros de un autobús de transporte interurbano de Lurraldebus han resultado heridos leves este lunes al salirse el vehículo de la calzada a la altura de Oñati, Gipuzkoa.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, por motivos que se desconocen, el vehículo, con pasajeros en su interior, se ha salido de la carretera y ha sufrido un impacto contra la barrera.

El accidente se ha producido a las 13:05 horas en la carretera GI-2630 en dirección a San Prudencio, lo que ha generado alguna retención. La vía quedó abierta pasadas las tres de la tarde tras la retirada del vehículo.

Cuatro de los heridos han sido trasladados al hospital del Alto Deba, en Arrasate, y los otros dos al hospital de Zumarraga, sin que el estado de ninguno de ellos revistiera gravedad.