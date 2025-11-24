ISTRIPUA
Sei pertsona zauritu dira Oñatin, autobus bat errepidetik aterata

Lau Debagoieneko Ospitalera eraman dituzte, Arrasaten, eta bi, Zumarragako Ospitalera. Ez da inor larri zauritu.

Istripuaren irudia. Argazkia: Goiena.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lurraldebuseko herriarteko autobus bateko sei bidaiari arin zauritu dira astelehen honetan, ibilgailua errepidetik aterata, Oñatiko Zubillaga auzo parean, Gipuzkoan.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, oraindik argitzeko dauden arrazoiengatik, bidaiariak zituen ibilgailua errepidetik atera da eta horma baten aurka jo du.

Istripua 13:05ean gertatu da, GI-2630 errepidean, San Prudentziorako noranzkoan. Errei bat itxi behar izan dute eta, ondorioz, zenbait auto-ilara sortu dira. Arratsaldeko hiruetan ireki da berriro bidea, ibilgailua erretiratu ondoren.

Zaurituetako lau Debagoieneko ospitalera eraman dituzte, Arrasatera, eta beste biak, berriz, Zumarragako ospitalera. Zaurituetako bat ere ez dago larri.

