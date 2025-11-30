Suspendido el servicio de Metro Bilbao entre Urduliz y Plentzia, tras la caída de un árbol en la vía
Un imprevisto ha suspendido el servicio de Metro Bilbao, este domingo, a partir de la estación de Urduliz, este domingo, después de que un árbol cayera sobre las vías del tramo que une la localidad con Plentzia. La incidencia fue reportada a las 13:30 horas, lo que llevó a la suspensión del servicio en la línea 1 a partir de dicha estación.
Según han informado Metro Bilba, un equipo de operarios se encuentra trabajando en la retirada del árbol caído. A las 14:15 horas de este domingo, aún seguían en tareas de limpieza y desescombro para garantizar la seguridad de la infraestructura y permitir la reanudación del servicio entre las dos últimas paradas de la línea.
Se espera que la interrupción sea temporal, aunque no se ha especificado el tiempo exacto en el que se restablecerá el servicio por completo. Los usuarios han sido avisados de la situación y se están gestionando alternativas para quienes deban desplazarse por esa zona de la línea.
Hallados más jabalíes muertos en la zona del brote de peste porcina
Este domingo se ha reforzado el dispositivo para capturar posibles jabalís infectados con peste porcina africana en el área de Collserola (Barcelona), y no se descarta que se encuentre algún otro animal muerto en la zona.
Fallece una mujer en un accidente de moto en Burlada
Se trata de la persona que iba como acompañante en la moto. El conductor ha resultado ileso.
Reabierta la N-121-A sentido Pamplona, tras estar totalmente cortada por un accidente grave en Irún
La carretera sentido Irún sigue cortada, a la espera de retirar el camión accidentado de la vía. Y es que, el camión y un turismo han colisionado en el kilómetro 72 de la carretera y hasta el lugar se han tenido que desplazar los bomberos, que han intervenido para sacar al coductor del turismo, herido en la colisión.
La Virgen Blanca se llena de baile y solidaridad en el arranque del reto de EITB Maratoia
Al ritmo de Euskal Rock and Roll de Nico Etxart, personas de todas las edades se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz para apoyar el reto solidario de EITB Maratoia. La iniciativa ha arrancado con un gran baile colectivo a favor de una vida larga y saludable. Aunque el día central será el 18 de diciembre, ya está activo el BIZUM solidario 33478.
Un millar de personas se manifiestan en Bilbao en defensa de la escuela pública y en contra de la segregación escolar
Un millar de personas se han manifestado en Bilbao, convocadas por Euskal Eskola Publikoaz Harro, para denunciar que la segregación escolar es un problema “estructural”. La plataforma exigió “políticas valientes” y criticó que las medidas actuales, incluida la Mesa de segregación, consolidan un sistema “injusto”. La marcha, encabezada por el lema “Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!”, finalizó en el Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto en defensa de la educación pública.
Halladas muertas dos adolescentes sin signos de violencia en un parque de Jaén
Los cadáveres de las dos chicas, de 15 y 16 años, fueron encontrados esta madrugada. Se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido pero fuentes de la investigación han señalado que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia y podría tratarse de un suicidio.
El Gobierno Vasco llama a reforzar la bioseguridad ante la aparición de peste porcina africana en Cataluña
Al mismo tiempo, el Gobierno Vasco ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, la prudencia y la vigilancia de todos los agentes vinculados al sector porcino de Euskadi, tras la muerte de seis jabalíes en Barcelona. La peste porcina no afecta a los humanos ni se contagia por el consumo de productos de cerdo.
Detenido el agresor que tocó los pechos a dos activistas de Femen durante una protesta contra una misa en honor a Franco
Las jóvenes denunciaron empujones y tocamientos en una concentración antifranquista ante la Parroquia de los Doce Apóstoles (Madrid).
El Ayuntamiento de Zarautz homenajea a Yoanna Acedo, víctima de violencia de género, y arropa a su familia
La concejala de Igualdad, Gloria Vázquez, ha sido la encargada de leer las palabras escritas para la ocasión por la madre de Yoanna. "Su madre y hermanos continuaremos luchando hasta el final por la verdad, por la justicia, por la memoria y por ti Yoanna, siempre con nosotros", ha leído.