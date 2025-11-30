Hoy es noticia
Suspendido el servicio de Metro Bilbao entre Urduliz y Plentzia, tras la caída de un árbol en la vía

El servicio en la línea 1 ha quedado suspendido debido al incidente, aunque los operarios ya trabajan para restablecer la normalidad.
GRAFCAV5904. BILBAO, 03/11/2025.-Usuarios en la estación de metro de Sarriko, donde se cumple 30 años de andadura de Metro Bilbao, donde este lunes han presentado los actos de celebración organizados con tal motivo. EFE/Luis Tejido
Metro Bilbao. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Berrezarrita Bilboko metro zerbitzua, Urduliz eta Plentzia artean etenda egon ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un imprevisto ha suspendido el servicio de Metro Bilbao, este domingo, a partir de la estación de Urduliz, este domingo, después de que un árbol cayera sobre las vías del tramo que une la localidad con Plentzia. La incidencia fue reportada a las 13:30 horas, lo que llevó a la suspensión del servicio en la línea 1 a partir de dicha estación.

Según han informado Metro Bilba, un equipo de operarios se encuentra trabajando en la retirada del árbol caído. A las 14:15 horas de este domingo, aún seguían en tareas de limpieza y desescombro para garantizar la seguridad de la infraestructura y permitir la reanudación del servicio entre las dos últimas paradas de la línea.

Se espera que la interrupción sea temporal, aunque no se ha especificado el tiempo exacto en el que se restablecerá el servicio por completo. Los usuarios han sido avisados de la situación y se están gestionando alternativas para quienes deban desplazarse por esa zona de la línea.

