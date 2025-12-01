Detenidos dos hombres en Vitoria-Gasteiz por realizar tocamientos a una mujer, que se refugió en un autobús

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvo a dos hombres de 29 y 28 años el pasado domingo en la capital gasteiztarra como presuntos autores de un delito de agresión sexual al realizar tocamientos sin consentimiento a una mujer, que huyó asustada y descalza para refugiarse en un autobús, han informado fuentes de la Policía Local.



Los hechos ocurrieron poco antes de las 08:00 horas. El conductor de un autobús urbano llamó a la policía cuando se encontraba en la calle Prado. Allí, el hombre informó de que instantes antes había llegado corriendo una mujer asustada y descalza, cobijándose en el interior del vehículo, a la que perseguía un varón.



La mujer manifestó que había sido agredida sexualmente por dos hombres, que podrían haber usado algún tipo de sustancia, y que le habían realizado tocamientos sin su consentimiento en una vivienda cercana, de donde había conseguido huir hasta refugiarse en el autobús. La versión del varón, indican fuentes policiales, se contradijo en varias ocasiones.



Los agentes lograron localizar y entrar en la vivienda referida, donde encontraron al segundo hombre. Además, se entrevistaron con otras personas que habían estado en la vivienda y que confirmaron la presencia de la víctima. Tras recabar toda la información los agentes procedieron a la detención de ambos varones.