Indarkeria matxista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, autobus batean babestea lortu duen emakume bati ukituak egiteagatik

Igande goizean, emakumea korrika iritsi zen autobusera, izututa eta oinutsik, eta adierazi zuen bi gizonek sexu-erasoa egin ziotela, substantziaren bat erabilita beharbada, eta ukituak egin zizkiotela, baimenik gabe, inguruko etxebizitza batean, eta handik ihes egitea lortu zuela, autobusean babestu arte.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Udaltzaingoak 29 eta 28 urteko bi gizon atxilotu zituen joan den igandean Gasteizen sexu-eraso delitu baten ustezko egile gisa, emakume bati baimenik gabe ukituak egiteagatik. Emakumeak ihes egin ahal izan zuen eta autobus batean babes hartu zuen, Udaltzaingoaren iturriek jakitera eman dutenez.

Gertakariak igandeko 08:00ak baino lehentxeago izan ziren. Hiriko autobus bateko gidariak poliziari deitu zion Prado kalean zegoela. Bertan, gizonak agenteei adierazi zien apur bat lehenago emakume bat korrika iritsi zela autobusera, izututa eta oinutsik, gizon bat atzetik zuela. 

Emakumeak adierazi zuen bi gizonek sexu-erasoa egin ziotela, substantziaren bat erabilita beharbada, eta baimenik gabe ukituak egin zizkiotela inguruko etxebizitza batean. Handik ihes egitea lortu zuen, autobusean babestu zen arte. Polizia-iturriek adierazi dutenez, emakumearen atzetik zihoan gizonezkoak bertsio aldatu zuen behin baino gehiagotan. 

Agenteak etxebizitza lokalizatu eta sartzea lortu zuten eta bertan aurkitu zuten bigarren gizona. Gainera, etxebizitzan egondako beste pertsona batzuekin elkarrizketatu ziren, eta biktimaren presentzia baieztatu zuten. Informazio guztia bildu ondoren, agenteek bi gizonak atxilotu zituzten.

Indarkeria matxista Gasteiz Matxismoa Sexu erasoak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X