Será noticia: Día Mundial del SIDA, Astilleros Balenciaga y el gran tablero mundial

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 1 de diciembre de 2025:

- Día Mundial del SIDA: Este lunes 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA. Con motivo de este día, asociaciones e instituciones celebrarán varios actos a lo largo y ancho de Hego Euskal Herria. Según los últimos datos, en la actualidad, 6.200 personas reciben un tratamiento contra el VIH en Euskadi. Cada año, se detectan cerca de 125 nuevos casos en la CAV.

- Astilleros Balenciaga: Tras meses de intenso trabajo y negociaciones, ayer se firmó el acuerdo de compraventa por parte del grupo inversor Abu Dhabi Ports, que garantiza el futuro de la actividad de Astilleros Balenciaga y de sus trabajadores. Hoy es día de escuchar reacciones.

- El gran tablero mundial: Mientras el mundo mira a Ucrania y Gaza, Estados Unidos y China libran una guerra silenciosa por el dominio comercial, militar y tecnológico del planeta. El canal de Panamá, el estrecho de Ormuz, el Mar de China, el Pacífico Sur y Groenlandia son los puntos geográficos más deseados por ambas potencias, en una carrera por ver quién "gobierna el mundo". A lo largo de esta semana, los iremos repasando uno por uno. Este lunes nos detendremos en la importancia del estrecho de Ormuz.