Albiste izango dira: HIESaren Munduko Eguna, Balenciaga ontziolak eta munduaren kontrola jokoan
Hauek dira astelehen honetako lerroburu nagusiak:
- HIESaren Munduko Eguna: Abenduaren 1ean HIESaren Munduko Eguna ospatzen da. Egun hori dela eta, elkarte eta erakundeek hainbat ekitaldi egingo dituzte Hego Euskal Herrian zehar. Azken datuen arabera, gaur egun 6.200 pertsonak jasotzen dute GIBaren aurkako tratamendua Euskadin. Urtero, 125 kasu berri inguru detektatzen dira EAEn.
- Balenciaga Ontziolak: Hilabete luzez lanean eta negoziatzen gogor aritu ostean, Astilleros Balenciaga ontziolaren eta bertako langileen jardueraren etorkizuna bermatuko duen salerosketa akordioa sinatu du Abu Dhabi Ports inbertsio taldeak.
- Munduaren kontrola, jokoan: Mundua Ukrainara eta Gazara begira dagoen bitartean, AEBk eta Txinak gerra isila dute planetaren nagusitasun komertzial, militar eta teknologikoagatik. Panamako kanala, Ormuzko itsasartea, Txinako Itsasoa, Ozeano Barearen hegoaldea eta Groenlandia dira bi potentziek gogokoen dituzten gune geografikoak, "mundua nork gobernatzen duen" argitzeko lasterketa batean.
Zure interesekoa izan daiteke
Bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, autobus batean babestea lortu duen emakume bati ukituak egiteagatik
Igande goizean, emakumea korrika iritsi zen autobusera, izututa eta oinutsik, eta adierazi zuen bi gizonek sexu-erasoa egin ziotela, substantziaren bat erabilita beharbada, eta ukituak egin zizkiotela, baimenik gabe, inguruko etxebizitza batean, eta handik ihes egitea lortu zuela, autobusean babestu arte.
'Aita Mari'k 26 pertsona erreskatatu ditu Lampedusa hegoaldean
26 lagun erreskatatu dituzte, eta 16 adin txikikoak dira. Onik daude eta laguntza humanitarioa jasotzen ari dira, ontzian bertan. Italiako agintariek Erromako Civitaveccia portura joateko baimena eman diote Aita Mari ontziari, eta erreskate tokitik hiru eguneko bidaia egin beharko dute.
Larrialdi Unitate Militarreko 80 kide Bartzelonara iritsi dira, txerri-izurria kontrolatzen laguntzeko
Oscar Ordeig Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak adierazi duenez, orain arte Collserolako parkeko (Bartzelona) eremu perimetratuko 40 basurde inguru aztertu dituzte. Horietako bik positibo eman dute, eta zortzi gehiagok eman dezaketela uste dute.
Sute handia piztu da Zorrotzako hiltegi zaharrean, eta lau pertsona atera dituzte
Sua kontrolpean hartu dute, kanpotik, baina suhiltzaileak ingurua hozteko lanean ari dira oraindik. Dena den, ez da inor zauritu.
Diagnostikatu berri diren GIB kasu gehienak gizonezkoak dira Hego Euskal Herrian, eta batez besteko adina 37 urtekoa da
Urtean, 125 kasu detektatzen dituzte Euskadin. Nafarroan, 2025eko urtarril eta irail bitartean 18 GIB kasu antzeman dituzte.
Armak enbargatzea eta Israelekin "harremanak etetea" eskatu dute 2000 pertsona inguruk Iruñean
Duela 78 urte Nazio Batuen Erakundeak (NBE) Palestina banatu zueneko urteurrena dela eta, Israel Gazan egiten ari den sarraskiaren aurka, kolonialismoaren aurka eta herri palestinarraren alde mobilizatu dira berriro Iruñeko herritarrak.
Lau pertsona auzipetu dituzte Vuelta Irunberritik igarotzean izandako protestengatik
Agoizko Epaitegiak abenduaren 18rako deitu ditu auzipetuak, lesioak, desordena publikoak eta erresistentzia egotzita. Auzipetuek, aldiz, euren aurkako "kriminalizazio operazioa" salatu dute.
EAJk eta PSEk onartu asmo duten zezenketen euskal legea "aberrazioa" dela salatu dute elkarte animalistek
Eusko Legebiltzarrak zezenen inguruko ekimen batzuk arautzen dituten lege-proposamen bat onartu asmo du ostegunean, "Euskadiko kultura-ondare immaterial zabalaren barruan" kokatzen dituen ikuskizunen jarraipena bermatzeko.
GIB diagnostiko berri gehienak gizonezkoetan ematen dira Hego Euskal Herrian, eta batez besteko adina 37 urtekoa da
Urtean, 125 kasu berri detektatzen dituzte Euskadin. Nafarroan, 2025eko urtarrila eta iraila bitartean 18 GIB kasu berri antzeman dituzte.