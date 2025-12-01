EGUNEKO LERROBURUAK

Albiste izango dira: HIESaren Munduko Eguna, Balenciaga ontziolak eta munduaren kontrola jokoan

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Argazkia: Orain.eus

Azken eguneratzea

Hauek dira astelehen honetako lerroburu nagusiak:

- HIESaren Munduko Eguna: Abenduaren 1ean HIESaren Munduko Eguna ospatzen da. Egun hori dela eta, elkarte eta erakundeek hainbat ekitaldi egingo dituzte Hego Euskal Herrian zehar. Azken datuen arabera, gaur egun 6.200 pertsonak jasotzen dute GIBaren aurkako tratamendua Euskadin. Urtero, 125 kasu berri inguru detektatzen dira EAEn.

- Balenciaga Ontziolak: Hilabete luzez lanean eta negoziatzen gogor aritu ostean, Astilleros Balenciaga ontziolaren eta bertako langileen jardueraren etorkizuna bermatuko duen salerosketa akordioa sinatu du Abu Dhabi Ports inbertsio taldeak.

-  Munduaren kontrola, jokoan: Mundua Ukrainara eta Gazara begira dagoen bitartean, AEBk eta Txinak gerra isila dute planetaren nagusitasun komertzial, militar eta teknologikoagatik. Panamako kanala, Ormuzko itsasartea, Txinako Itsasoa, Ozeano Barearen hegoaldea eta Groenlandia dira bi potentziek gogokoen dituzten gune geografikoak, "mundua nork gobernatzen duen" argitzeko lasterketa batean.

Osakidetza Ekonomia Gizartea

