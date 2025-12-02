Un hombre de 73 años ha fallecido a primera hora de esta tarde como consecuencia de un incendio registrado en una vivienda de Bermeo.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, pasadas las 13:30 horas, la Policía Local de Bermeo ha recibido un aviso alertando de un incendio en una vivienda de la localidad. Los servicios de emergencia se han desplazado al lugar y los bomberos han sofocado las llamas.

Del interior de la vivienda han sacado al varón inconsciente. Ha sido atendido por personal sanitario, pero ha fallecido en el lugar.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.