Pertsona bat hil da Bermeon, etxebizitza batean izandako sute batean
73 urteko gizona etxebizitzatik atera dute, konorterik gabe, eta osasun-langileek artatu dute, baina ezin izan dute ezer egin hura salbatzeko.
73 urteko gizon bat hil da gaur arratsaldeko lehen orduan, Bermeon, etxebizitza batean izandako sute baten ondorioz.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, 13:30ak pasata, Bermeoko Udaltzaingoak abisua jaso du, herriko etxebizitza batean sute bat piztu dela ohartaraziz. Larrialdietako zerbitzuak bertaratu dira, eta suhiltzaileek sugarrak amatatu dituzte.
Etxebizitzaren barrualdetik gizon bat atera dute, konorterik gabe. Osasun-langileek artatu dute, baina, zoritxarrez, tokian bertan hil da.
Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakariaren nondik norakoak argitzeko.
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan abandonatuta dauden edo erabiltzen ez diren 1.500 zabortegitan baino gehiagotan esku hartzeko eskatu du Ekologistak Martxan federazioak
Talde ekologistak ohartarazi duenez, administrazioek Artxanda (Bilbo), Etxe Uli (Santurtzi), Jata (Lemoiz) eta Premabi (Sondika) zabortegien berri dute aspalditik, eta ingurumena kutsatzen dutela jakin arren, hamarkadak daramatzate ezer egin gabe.
Itzalaldi kasuan mugikorrek gutxienez 4 orduz funtzionatzea legez bermatu nahi du Espainiako Gobernuak
Arau-proiektu honen helburuak dira telekomunikazioen sektoreko segurtasun-neurriak indartzea, halako gertakariek erabiltzaileen segurtasunean duten eragina saihestea edo murriztea eta komunikazioak ahalik eta lasterren berreskuratzea. Operadoreek legez bermatu beharko dute "lehen mailako" azpiegituren eraginkortasuna gutxienez 24 orduz, eta 12 ordukoa "tarteko mailakoen" kasuan; operadoreek eurek egingo dute sailkapen hori.
Guraso bakarreko familien akreditazioa arautu eta laguntza ekonomikoa % 30 handituko du Jaurlaritzak
Eusko Jaurlaritzak onartutako dekretuari esker, familia horiek akreditazio digitala eskatu ahalko dute, administrazioetako laguntzak eskuratzen laguntzeko. Familia horien % 80 ama batek eta seme-alaba batek edo gehiagok osatuta daude, eta EAEn 21.000 familia inguru dira.
Idurre Eskisabel: "Euskara larrialdian dago, eta hizkuntza politiketan aurrera egitea ezinbestekoa da"
Euskararen Nazioarteko Egunaren bezperan, Euskalgintzaren Kontseiluak "euskaltzaletasuna indartzearen beharra" azpimarratu du Bilbon egindako agerraldian. Horretarako, ezinbestekotzat jotzen dute indar politikoek eta erakundeek esku hartzea, erantzunkizunez, euskara lehen lerrora ekatzeko.
Istripua izan da Agurain eta Gordoa artean eta lagun bat atera ezinik geratu da
Agurain eta Gordoa lotzen dituen A-3016 errepidea erabat itxi dute, bi ibilgailuk istripua izan dute eta. Lagun bat atera ezinik geratu da, eta suhiltzaileak hura erreskatatzeko lanean ari dira.
Nolakoak dira familiak Euskadin, gaur egun?
Etxekoen unitateen herena pertsona bakarrekoa da, eta 100.000 baino gehiago guraso bakarrekoak dira.
Kerman Villateren familiaren ustez, kolpearen uneko irudiak ikusita, bistakoa da "azpikeriaz egindako hilketa" izan zela
Gasteizko Mitika diskotekaren aurrean ukabilkada jaso eta hil zen gazte gasteiztarraren gurasoak haserre daude Arabako Probintzia Auzitegiko epaileak aske utzi duelako, epaiketaren zain, hilketagatik akusatutako atezaina. Haien ustez, ETB2ko "Euskadi Quédate" saioak esklusiban eman dituen irudiak ikusita, agerikoa da epailearen erabakia ez zela zuzena izan.
Bost lagun zauritu dira Ezkirotzen, auto batek eta kamioi batek elkarren kontra talka eginda; zaurituetako bi adingabeak dira
Ezbeharra A-15 autobidean gertatu da, Donostiarako noranzkoan.
Pegasus Airlinesek astean lau aldiz konektatuko ditu Istanbul eta Bilbo
Turkiako aire konpainian esan duenez, txartelak eskuragarri daude jada 69,99 eurotik aurrera.