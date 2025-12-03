Día del Euskera
Influencers de la generación Z, comprometidos con el euskera: “Crear contenido en euskera te abre puertas”

Euskaraz irakurri: Influencerrak, euskararen hauspoak Z belaunaldian: “Edukiak euskaraz egiteak ateak zabaltzen dizkizu”
Ane Santesteban | EITB

La tolosarra Luma Otaño tiene 24 años y es creadora de contenido en euskera en la red social Tik Tok. Actualmente, cuenta con más de 15 mil seguidores en su cuenta. El elgoibartarra Alex Etxegibel tiene 18 años y los vídeos que realiza, en la mayoría de los casos, junto a su hermana, triunfan entre la juventud vasca. 

Día Internacional del Euskera Sociedad

