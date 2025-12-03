La reincidencia entre menores que delinquen en Euskadi baja al 11 % y el éxito de la justicia restaurativa llega al 73 %
La tasa de reincidencia de los menores de edad a los que se aplican medidas de justicia juvenil en Euskadi se ha reducido de un 13 % a un 11 % entre 2018 y 2024, según ha informado la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, que ha explicado que el 73 % de las medidas de justicia restaurativa aplicadas tienen un resultado positivo, al propiciar la asunción de responsabilidades por parte de los infractores, favorecer la reparación del daño causado a las víctimas, y reducir la reincidencia.
San José ha presentado este miércoles, ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco, la evaluación del 'V Plan de Justicia Juvenil 2020-2024', y ha adelantado las líneas generales de la sexta edición de este plan.
La consejera ha recordado que el quinto 'Plan de Justicia Juvenil' se diseñó con el objetivo de "garantizar una justicia juvenil eficaz, preventiva y educativa, adaptada a la realidad individual de cada menor que entra en contacto con el sistema judicial".
Con este objetivo, durante el periodo evaluado se registraron 11 751 infracciones cometidas por menores, de las cuales 9784 correspondieron a delitos --principalmente hurtos, lesiones y violencia doméstica y de género-- y 1967, a delitos leves.
Ante estas infracciones se aplicaron 3611 medidas, principalmente de libertad vigilada, internamientos y prestaciones en beneficio de la comunidad. A su vez, se dictaron 2738 sentencias condenatorias frente a 222 absolutorias. Estos datos reflejan, a juicio de la consejera, que el plan "ha cumplido con su objetivo de asegurar la ejecución eficaz de las resoluciones judiciales, aplicando las medidas de manera proporcional y ajustada a las necesidades de cada menor".
Perfil de los menores infractores
El perfil de los menores infractores muestra que la mayoría son varones de 16 y 17 años, en su primer hecho delictivo, "con predominio de menores nacidos en la Comunidad Autónoma Vasca", si bien la proporción de personas extranjeras alcanza el 28 %. La mayoría comete una única infracción y recibe una sola medida, aunque un porcentaje significativo requiere varias intervenciones, lo que evidencia --según ha dicho-- "la necesidad de respuestas adaptadas y flexibles".
San José ha explicado que uno de los "factores fundamentales" para que Euskadi "tenga mayor número de menores extranjeros infractores" que otras comunidades autónomas es que el País Vasco "tiene mejor capacidad de acogida y de protección", lo que "hace que ciertos perfiles vulnerables lleguen a esta comunidad autónoma".
Además, ha recordado que "muchos menores migrantes llegan sin su red familiar y también con trayectorias muy duras", por lo que se va a "revisar y actualizar" los protocolos de ingreso y atención. "Misma protección, mismos derechos y mismas obligaciones para todos, sean nacidos aquí o sean nacidos fuera", ha afirmado.
La evaluación muestra la importancia de la justicia restaurativa, con 2.470 mediaciones realizadas durante el periodo, de las cuales el 73 % tuvieron un resultado positivo. Estas mediaciones han permitido "responsabilizar a los menores, favorecer la reparación del daño a las víctimas y reducir la reincidencia", atendiendo a los factores individuales y familiares de cada caso. La consejera ha indicado que este mecanismo, "lejos de ser fácil, exige compromiso y esfuerzo, reforzando la educación y la responsabilidad personal".
