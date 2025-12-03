'Gazte Justiziaren V. Plana 2020-2024'
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadin delituak egiten dituzten adingabeen kopurua % 11ra jaitsi da, eta justizia errestauratiboaren arrakasta % 73ra iritsi da

Arau-hausle gehienak 16 eta 17 urteko gizonezkoak dira, gehienak Euskadin jaiotakoak eta horietako % 28 atzerritarrak. Arau-hausleek erantzukizunak hartzea, biktimei eragindako kalteak konpontzea eta berriro delituak ez egitea ahalbidetzen dute justizia errestauratiboaren neurriek.

espetxea carcel
Espetxean dagoen pertsona baten irudia. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadin gazte-justiziako neurriak aplikatzen zaizkien adingabeen berrerortze-tasa % 13tik % 11ra jaitsi da 2018 eta 2024 artean, Maria Jesus San Jose Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak jakinarazi duenez. Horren aburuz, ezarritako neurrien % 73k emaitza positiboa dute, arau-hausleek erantzukizunak beren gain hartzea errazten dutelako, biktimei eragindako kaltearen ordaina errazten dutelako eta berriro delituak egiteko arriskua murrizten dutelako.

San Josek '2020-2024 Gazte Justiziaren V. Planaren' ebaluazioa aurkeztu du asteazken honetan Eusko Legebiltzarreko Justizia eta Giza Eskubideen Batzordean, eta planaren seigarren edizioaren ildo nagusiak aurreratu ditu.

Sailburuak gogorarazi duenez, Gazte Justiziaren V. Plana "gazte-justizia eraginkorra, prebentiboa eta hezitzailea bermatzeko diseinatu zen, sistema judizialarekin harremanetan jartzen den adingabe bakoitzaren errealitate indibidualera egokituta ".

Helburu horrekin, ebaluatutako aldian , adingabeek egindako 11.751 arau-hauste erregistratu ziren; horietatik 9.784 delituak izan ziren — lapurretak, lesioak eta etxeko eta generoko indarkeria, batez ere —, eta 1.967 delitu arinak.
   
Arau-hauste horien aurrean 3.611 neurri aplikatu ziren, batez ere zaintzapeko askatasunari, barneratzeei eta gizartearentzako prestazioei buruzkoak. Era berean, 2.738 zigor-epai eman ziren, eta 222 absoluzio-epai. Sailburuaren ustez, datu horiek erakusten dute planak "bete egin duela ebazpen judizialen betearazpen eraginkorra ziurtatzeko helburua, neurriak modu proportzionalean eta adingabe bakoitzaren beharretara egokituta aplikatuz".

Adingabe arau-hausleen profila

Adingabe arau-hausleen profilak erakusten duenez, gehienak 16 eta 17 urteko gizonezkoak dira, bere lehen delitua egin dutenak, "Euskal Autonomia Erkidegoan jaiotakoak gehienak", % 28 atzerritarrak badira ere. Gehienek arau-hauste bakarra egiten dute eta neurri bakarra hartzen dute, nahiz eta portzentaje handi batek hainbat esku-hartze eskatzen dituen, eta horrek agerian uzten du "erantzun egokitu eta malguen beharra".

San Josek azaldu duenez, Euskadik beste autonomia-erkidego batzuek baino "adingabe atzerritar arau-hausle gehiago du", eta horren faktoreetako bat da Euskadik "harrerarako eta babeserako gaitasun handiagoa duela", eta horren ondorioz, "profil ahul batzuk autonomia erkidego honetara iristen" direla.

Gainera, gogorarazi duenez, "adingabe migratzaile asko beren familia-sarerik gabe iristen dira, baita ibilbide oso gogorrekin ere "; hori dela eta, ospitaleratze eta arreta protokoloak" berrikusi eta eguneratu egingo dituzte. "Babes bera, eskubide eta betebehar berberak guztientzat, hemen jaiotakoak izan edo kanpoan jaiotakoak izan ", adierazi du.

Ebaluazioak erakusten du justizia errestauratiboaren garrantzia, 2.470 bitartekaritza egin baitziren aldi horretan, eta horietatik % 73k emaitza positiboa izan zuten. Bitartekaritza horiei esker, "adingabeei erantzukizuna egotzi ahal izan zaie, biktimei egindako kaltearen ordaina erraztu da eta berrerortzea murriztu da", kasu bakoitzeko banakako eta familiako faktoreei erreparatuta. Sailburuak adierazi duenez, mekanismo horrek, "erraza izan beharrean, konpromisoa eta ahalegina eskatzen du, hezkuntza eta erantzukizun pertsonala indartuz".

Espetxeak Gazteak Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Influencerrak, euskararen hauspoak Z belaunaldian: “Edukiak euskaraz egiteak ateak zabaltzen dizkizu”

Luma Otaño tolosarrak 24 urte ditu, eta urte eta erdi inguru darama TikToken euskarazko edukiak sortzen. Gaur egun, 15 mila jarraitzailetik gora ditu sare sozial horretan. Alex Etxegibel elgoibartarrak, berriz, 18 urte ditu, eta, umorezko edukiak igotzen ditu, euskaraz. 30.000 jarraitzailerekin baino gehiagorekin, arrebarekin egindako bideoek arrakasta handia dute euskal herriko gazteen artean.   

Gehiago ikusi