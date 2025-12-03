La vacunación de la gripe crece un 12 %, pero los contagios seguirán al alza
Según Osakidetza, Bizkaia es el territorio donde más personas se han vacunado, con 310 092 dosis administradas, Álava registra 78 978 dosis y Gipuzkoa 170 797.
Hoy por hoy, Osakidetza ha vacunado contra la gripe a 557 546 personas, lo que supone un incremento del 12 % respecto a la misma fecha de 2024 y se traduce en que uno de cada cuatro vascos está inmunizado, aunque la CAV atraviesa un "contexto de alta incidencia de gripe".
El Servicio Vasco de Salud avisa en este sentido de que "todo parece indicar que el número de casos seguirá aumentado durante las próximas semanas debido a un contexto de incremento de contagios y previsibles reuniones en las fiestas de Navidad".
Por ello, recomienda vacunarse sobre todo a los grupos de riesgo como embarazadas, niños de hasta 5 años y enfermos crónicos menores de 60. Además, Osakidetza aconseja a mantener medidas preventivas como la distancia física, la ventilación, la higiene de manos y uso de mascarilla en caso de síntomas.
Incidencia en aumento
Los datos de vacunación se han dado a conocer en un contexto de alza de incidencia de la gripe, con una tasa de 357,87 casos por 100 000 habitantes frente a los 238 casos de la semana anterior. El año pasado la tasa en el inicio de diciembre era de 127,60 casos por 100 000 habitantes.
Por territorios históricos, la mayor repercusión de la gripe se localiza en Bizkaia, con 443,08 casos por 100 000 habitantes; seguida de Álava con 322,27 casos y Gipuzkoa con 239.
Los hospitales de Osakidetza atienden en este momento a 1534 personas con gripe, de las cuales 172 están ingresados, 5 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El nivel de ocupación de las camas en los hospitales está en este momento en el 79 % y se constata un aumento del 4 % respecto a la situación de hace dos semanas.
Estrategia de vacunación temprana de Osakidetza
Osakidetza adelantó varias semanas la campaña de vacunación para la población general y a finales del mes de octubre habilitó espacios de inmunización espontánea.
En las residencias, la vacunación ha alcanzado cifras muy elevadas, del 84 % frente a la gripe y 72 % frente al covid-19.
Entre las mujeres embarazadas, la cobertura de la vacuna se sitúa en el 52,3 %.
En la población infantil de 6 meses a 5 años, se han administrado 25 527 dosis, lo que representa el 38,9 % de los menores de esta edad.
La vacuna contra la gripe se la han puesto además 13 743 profesionales sanitarios, lo que supone un 20 % más de dosis administradas que el año pasado.
Además, se han administrado 292 160 dosis frente al covid-19 "consolidando la estrategia de inmunización conjunta frente a infecciones respiratorias".
