Osakidetza nombra a Eleder Ríos nuevo director de Emergencias

Osakidetza ha acordado el nombramiento de Eleder Ríos Lorenzo como nuevo director de Emergencias. El enfermero de Derio, de 34 años, asume la responsabilidad que ocupaba Pablo Busca Ostolaza, quien ha dejado el puesto por razones de salud.

Ríos, graduado en Enfermería por la EHU y con un Máster en Gestión de Emergencias y Protección Civil, aporta una amplia experiencia en Soporte Vital Avanzado y en el Centro Coordinador, ámbitos en los que ha trabajado durante más de una década dentro de Osakidetza. Su trayectoria profesional incluye también labores de coordinación extrahospitalaria y participación en intervenciones de alta complejidad en entornos críticos.

Según ha explicado Osakidetza, el perfil de Ríos representa un liderazgo innovador, que combina la práctica asistencial con la planificación estratégica. El Departamento de Salud busca reforzar así el papel del conocimiento enfermero para afrontar retos como el aumento de la demanda urgente, la atención a la cronicidad compleja y la mejora de la calidad y la seguridad en las intervenciones de emergencia.

El servicio público de salud trabajará con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta, fortalecer la coordinación entre equipos y actualizar los protocolos entre los dispositivos prehospitalarios, las ambulancias y los servicios de urgencias hospitalarias. Con esta incorporación, Osakidetza pretende avanzar en planes funcionales que priorizan la preparación y la respuesta rápida ante situaciones críticas.