Osakidetzak Eleder Rios izendatu du Larrialdietako zuzendari
Osakidetzak Eleder Rios erizain bizkaitarra izendatu du Larrialdietako zuzendari, Pablo Buscaren ordez (osasun-arrazoiengatik utzi zuen kargua). Izendapenak ikuspegi asistentzial zuzena, lidergo berritzailea eta esperientzia ditu lehen lerroan.
Osakidetzak Eleder Rios Lorenzo izendatu du Larrialdietako zuzendari. Derioko erizainak (34 urte ditu) bere gain hartu du Pablo Busca Ostolazak betetzen zuen erantzukizuna, osasun arrazoiengatik utzi baitzuen kargua.
Rios Erizaintzan graduatua da EHUn, eta Larrialdien Kudeaketan eta Babes Zibilean Masterra du. Esperientzia handia du Bizi Euskarri Aurreratuan eta Koordinazio Zentroan. Arlo horietan hamar urte baino gehiago eman ditu lanean Osakidetzan. Bere ibilbide profesionalean ospitalez kanpoko koordinazio-lanak eta ingurune kritikoetan konplexutasun handiko esku-hartzeetan parte hartzea ere sartzen dira.
Osakidetzak azaldu duenez, Riosen profila lidergo berritzailea da, asistentzia-praktika eta plangintza estrategikoa uztartzen dituena. Horrela, Osasun Sailak erizaintzako ezagutzaren zeregina indartu nahi du, hainbat erronkari aurre egiteko, hala nola premiazko eskaera handitzea, kronikotasun konplexuari arreta ematea eta larrialdiko esku-hartzeetan kalitatea eta segurtasuna hobetzea.
Osasun-zerbitzu publikoak erantzun-denborak optimizatzeko, taldeen arteko koordinazioa indartzeko eta ospitale-aurreko gailuen, anbulantzien eta ospitaleetako larrialdi-zerbitzuen arteko protokoloak eguneratzeko lan egingo du. Horrela, Osakidetzak plan funtzionaletan aurrera egin nahi du, egoera kritikoen aurrean prestakuntza eta erantzun azkarra lehenesteko.
