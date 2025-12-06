Muere un hombre de 78 años tras volcar un tractor en la localidad navarra de Cáseda

Un hombre de 78 años, vecino de Aibar, ha fallecido tras volcar el tractor en el que circulaba en la NA-534, en el término municipal de Cáseda (Navarra).

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 recibió un aviso a las 09:45 horas del viernes. A la llegada de los servicios de emergencia, el hombre estaba atrapado en el interior de la cabina del tractor, por lo que los bomberos tuvieron que liberarlo.



Posteriormente, fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde fue ingresado con politraumatismos con pronóstico grave, que le han causado la muerte este sábado.