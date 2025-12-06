78 urteko gizon bat hil da Kasedan, traktore bat iraulita
Ostiralean eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, helikopteroz, larri, eta bertan ingresatu zuten, politraumatismo ugari zituela. Biharamunean hil da.
78 urteko gizon bat hil da Nafarroan, NA-534 errepidean traktorea iraulita larri zauritu ondoren. Istripua ostiralean jazo zen, Kasedan, eta zauritua, Oibarko bizilaguna, larunbat honetan hil da.
SOS Nafarroa 112 Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak ostiral goizean jaso zuen abisua, 09:45 aldera. Larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenean, traktorearen kabinan harrapatuta ikusi zuten, eta suhiltzaileek atera behar izan zuten handik.
Zauritua larri eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, Iruñera, helikopteroz, politraumatismo ugari zituela. Larunbat honetan hil da.
