NAFARROA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

78 urteko gizon bat hil da Kasedan, traktore bat iraulita

Ostiralean eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, helikopteroz,  larri, eta bertan ingresatu zuten, politraumatismo ugari zituela. Biharamunean hil da.

author image

EITB

Azken eguneratzea

78 urteko gizon bat hil da Nafarroan, NA-534 errepidean traktorea iraulita larri zauritu ondoren. Istripua ostiralean jazo zen, Kasedan, eta zauritua, Oibarko bizilaguna, larunbat honetan hil da.

SOS Nafarroa 112 Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak ostiral goizean jaso zuen abisua, 09:45 aldera. Larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenean, traktorearen kabinan harrapatuta ikusi zuten, eta suhiltzaileek atera behar izan zuten handik.

Zauritua larri eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, Iruñera, helikopteroz, politraumatismo ugari zituela. Larunbat honetan hil da.

Nafarroa Iruñea Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi