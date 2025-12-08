Detenido un hombre en Gernika por golpear, amenazar con un hacha y retener durante horas a su expareja

Un hombre de 50 años ha sido detenido en Gernika (Bizkaia) acusado de agredir a su expareja, amenazarla de muerte con un hacha y mantenerla retenida durante varias horas en un inmueble de la localidad, tras quebrantar una orden judicial de alejamiento por una agresión anterior.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos relatados en la denuncia por la víctima tuvieron lugar en la madrugada del pasado martes. Al parecer, la mujer se encontró con su expareja en la vía pública y este la obligó a acompañarle hasta un inmueble cercano, tras agarrarla por el brazo.

Una vez en el interior, el detenido le propinó golpes y patadas, además de amenazarla de muerte con un hacha. Además, este también bloqueó la puerta para impedir que pudiera abandonar el lugar. La mujer logró salir del inmueble por la mañana y fue atendida posteriormente en un centro hospitalario por diversas contusiones.

Tras la denuncia, los agentes arrestaron al sospechoso en la tarde del domingo. El hombre tenía en vigor una orden de alejamiento dictada por otro caso de maltrato contra la misma persona, por el que estaba siendo investigado por un delito de violencia de género.

Concluidos los trámites policiales, el detenido ha sido puesto este lunes a disposición del Juzgado de Guardia de Gernika-Lumo, donde se ha decretado su ingreso en prisión.