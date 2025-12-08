Genero indarkeria

Gizon bat atxilotu dute Gernikan, bikotekide ohia jipoitu, aizkora batekin mehatxatu eta ordu luzez atxikitzeagatik

50 urteko gizonak urruntze agindua zuen indarrean, pertsona beraren aurkako tratu txarren beste kasu batengatik. Erasotzailea espetxeratzeko agindua eman du udalerriko Guardiako Epaitegiak.

MAM-eko argazkia: juzgado-gernika_
Gernika-Lumoko Justizia Jauregia. Artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

50 urteko gizon bat espetxeratu dute Gernikan (Bizkaia) bikotekide ohiari eraso egitea, aizkora batekin hiltzeko mehatxua egitea eta ordu luzez atxikita edukitzea egotzita. Erasotzaileak hautsi egin du biktimarekiko zuen urruntze agindua.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak aditzera eman duenez, erasoa astearte goizaldean izan zen. Emakumeak salaketan azaldu duenez, bikotekide ohiarekin topo egin zuen kalean, eta, besotik heldu ondoren, gertuko eraikin batera eramatera behartu zuen.

Emakumea barruan zegoela, atxilotuak kolpeak eta ostikoak eman zizkion, eta aizkora batekin hiltzeko mehatxua egin zion. Gainera, gizonak atea ere blokeatu zuen, bertatik alde egin ez zezan. Emakumeak goizean lortu zuen etxetik irtetea, eta ospitalean artatu behar izan zuten, hainbat kolpe zituelako.

Salaketa jarri ondoren, agenteek susmagarria atxilotu zuten igande arratsaldean. Gizonak urruntze agindu bat zuen indarrean, pertsona beraren aurkako tratu txarren beste kasu batengatik, genero indarkeriako delitu gisa ikertzen ari zena.

Polizia izapideak amaituta, atxilotua Gernika-Lumoko Guardiako Epaitegiaren esku utzi dute astelehen honetan, eta, ostean, espetxeratu dute.

