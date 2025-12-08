Un fallecido y siete heridos de una misma familia de Bizkaia en un accidente en Biescas

Una persona ha fallecido y otras siete han resultado heridas de diversa consideración, todas de una misma familia procedente de Bizkaia, en una colisión registrada este lunes en la carretera N-260a (eje pirenaico) entre los dos turismos en el que viajaban estas personas con otro que circulaba en dirección contraria, a su paso por el municipio de Biescas (Huesca).

Según informa la Guardia Civil, el accidente ha tenido lugar sobre las 14:15 horas en el punto kilométrico 508 del referido eje vial, al colisionar frontolateralmente el vehículo familiar que circulaba en posición adelantada contra otro que se desplazaba en dirección contraria, y chocar por alcance el segundo turismo contra el primero.

En el accidente ha fallecido el conductor del primer turismo, un hombre de 38 años, y han resultado heridos, un varón también de 38 años, dos mujeres, de 34 y 66 años y un bebé de doce meses, mientras que en el segundo vehículo familiar ha sufrido heridas el conductor, de 47 años, y dos menores de edad.

Todos los heridos, incluido el conductor del otro turismo implicado, han sido evacuados en ambulancia al Hospital de Jaca para ser atendidos de las lesiones sufridas, a excepción de la mujer de 66 años, que ha sido trasladada en el helicóptero del servicio de emergencias del 112 al centro hospitalario Miguel Servet de Zaragoza.

La carretera ha permanecido totalmente cortada a la circulación hasta las 17:00 horas, lo que ha obligado a desviar al tráfico por vías alternativas hasta las 17:00 horas de la jornada.