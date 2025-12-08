TRAFIKO-ISTRIPUA
Bizkaiko bizilagun bat hil da eta zazpi senide zauritu, Biescasen izandako istripu batean

Istripua 14:15ak aldera gertatu da, N-260a errepidean. Familiako batzuk zihoazen auto batek aurrez aurre jo du kontrako noranzkoan zihoan beste batekin, eta atzetik zihoazen beste familiako kide batzuen autoak lehenengoaren aurka talka egin du.

Accidente de familia de Bizkaia en Biescas

Istripua izan duten autoak. Argazkia: EFE/Guardia Civil

EITB

Azken eguneratzea

Pertsona bat hil da eta beste zazpi zauritu, guztiak Bizkaiko familia berekoak, astelehen honetan N-260a errepidean (Pirinioetako ardatza) bi autoen eta kontrako noranzkoan zihoan beste baten artean izandako talkan.

Guardia Zibilak jakinarazi duenez, istripua 14:15 aldera gertatu da, errepide horretako 508. kilometroan. Aurretik zihoan familiaren ibilgailuak eta kontrako noranzkoan zihoan beste batek aurrez aurre talka egin dute, eta, ondoren, familiako bigarren autoak lehenengoaren aurka talka egin du.

Istripuan lehenbizi zihoan autoko gidaria hil da, 38 urteko gizon bat, eta beste 38 urteko gizon bat, 34 eta 66 urteko bi emakume eta 12  hilabeteko haurtxo bat zauritu dira. Bigarren familia-ibilgailuan, berriz, 47 urteko gidaria eta bi adingabe zauritu dira.

Zauritu guztiak, inplikatutako beste autoko gidaria barne, anbulantzian eraman dituzte Jacako Ospitalera, jasandako zauriak artatzeko, 66 urteko emakumea izan ezik, pertsona hori 112 larrialdi zerbitzuek helikopteroan eraman baitute Zaragozako Miguel Servet ospitalera.

Errepidea erabat itxita egon da 17:00ak arte, eta, ondorioz, trafikoa beste bide batzuetatik desbideratu behar izan dute 17:00ak arte. 

