Detienen a un hombre en Vitoria-Gasteiz acusado de agresión sexual a una trabajadora de un bar

La Policía Local ha detenido a un hombre de 40 años en Vitoria-Gasteiz como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una trabajadora de un establecimiento hostelero, a la que habría agarrado de sus partes íntimas "con contundencia" mientras le hacía un comentario grosero, según han indicado fuentes policiales.

Los hechos sucedieron en la madrugada del sábado, a las 05:15 horas, en la avenida de Santiago, donde se estaba produciendo una pelea entre dos grupos de personas.

Minutos antes, cuando la trabajadora salió a la terraza a informar a dos clientes de que se iba a cerrar el establecimiento, uno de ellos "le agarró de sus partes íntimas con contundencia" mientras le hacía un comentario grosero.

Posteriormente, el varón la empujó hacia la puerta del local, por lo que el resto de la clientela salió para ver qué ocurría y se inició la pelea, que ocasionó daños en vehículos y lesiones. Por ello, tuvieron que acudir otras patrullas en apoyo. Los agentes procedieron a su detención.