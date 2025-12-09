Indarkeria matxista
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, taberna bateko langile bati sexu-erasoa egitea egotzita

Iturrien arabera, emakumea bi bezerori establezimendua itxiko zela jakinaraztera terrazara irten zenean, haietako batek parteak ukitu zizkion irmotasunez eta komentario zakarra egin zion.

Agentziak | EITB

Gasteizko Udaltzaingoko agenteek 40 urteko gizonezko bat atxilotu zuten larunbatean, hiriko ostalaritza establezimendu bateko emakumezko langile bati sexu erasoa egiteagatik, Gasteizko Udalak jakinarazi duenez.

Larunbateko 05:15 aldera, gaueko zerbitzuan herritarren segurtasunerako lanak egiten ari zen patruila bati Santiago etorbideko ostalaritza lokal batera joateko eskatu zioten, borroka bat gertatzen ari zelako. Bertaratu zirenean, agenteek bi pertsona-talde ikusi zituzten bero-bero eztabaidan.

Udaltzainetako bat lokaleko langilea zen emakume batekin elkarrizketatu zen. Haren arabera, minutu batzuk lehenago, bi bezerori establezimendua itxiko zela jakinaraztera terrazara irten zenean, haietako batek parteak ukitu zizkion irmotasunez eta komentario zakarra egin zion.

Gizonak emakumea beldurraraziz jarraitu zuen, lokaleko aterantz bultzatuz, eta, hori dela eta, gainerako bezeroak irten ziren zer gertatzen zen ikustera. Orduan, borroka hasi zen eta kalteak eragin zituzten ibilgailuetan eta lesioetan. Horregatik, beste patruila batzuk joan behar izan ziren laguntzera.

Gertatutako guztia kontuan izanda, Gasteizko Udaltzaingoko agenteek 40 urteko gizonezkoa atxilotu zuten, sexu erasoa leporatuta.

