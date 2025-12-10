El Parlamento Vasco pide que Gobierno y federaciones colaboren para buscar seguros "más ventajosos" para deportistas

El Parlamento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado una enmienda de EAJ/PNV y de PSE-EE que insta al Gobierno Vasco a promover la búsqueda de medidas para conseguir pólizas de seguros con condiciones más ventajosas "aunando esfuerzos y compartiendo la gestión" con las federaciones deportivas de Euskadi.

La enmienda ha sido aprobada por la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del Parlamento Vasco, que ha debatido sobre este asunto a instancias del Partido Popular.

La propuesta del PP, que ha sido rechazada, instaba al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la creación de una plataforma de contratación unificada que permita a las federaciones deportivas "acceder, de manera conjunta y voluntaria, a la contratación del seguro obligatorio exigido para la práctica de deporte federado".

Tampoco ha salido adelante una enmienda de EH Bildu, en la que se instaba al Ejecutivo vasco a que "en caso de accidente, Osakidetza se haga cargo de la asistencia sanitaria en el ámbito del deporte federado, escolar y universitario". Asimismo, la formación soberanista planteaba que para asegurar las asistencias que quedan excluidas del sistema sanitario público, teniendo en cuenta las necesidades de todos los niveles y deportes y unificando criterios, el Gobierno estudiara la posibilidad de "contratar de forma conjunta el seguro necesario, en colaboración con las tres diputaciones y las federaciones, con especial atención al seguro de responsabilidad civil".

La enmienda del PNV y el PSE, que ha sido la que finalmente ha resultado aprobada, insta al Gobierno a "promover en el seno de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, respetando a su vez la autonomía y la capacidad de obrar de cada federación, la posibilidad de buscar medidas para conseguir pólizas de seguros con condiciones más ventajosas aunando esfuerzos y compartiendo la gestión".