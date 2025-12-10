Deporte federado
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Parlamento Vasco pide que Gobierno y federaciones colaboren para buscar seguros "más ventajosos" para deportistas

El PP ha propuesto la creación de una plataforma para la contratación, mientras que EH Bildu instaba a que Osakidetza se haga cargo de la asistencia sanitaria en el deporte. Ambas propuestas han sido rechazadas.
legebiltzarra-parlamento-vasco-ikuspegi-orokorra
Parlamento Vasco
Euskaraz irakurri: Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatu dio federazioekin lan egin dezala kirolarientzat “aseguru onuragarriagoak” aurkitzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Parlamento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado una enmienda de EAJ/PNV y de PSE-EE que insta al Gobierno Vasco a promover la búsqueda de medidas para conseguir pólizas de seguros con condiciones más ventajosas "aunando esfuerzos y compartiendo la gestión" con las federaciones deportivas de Euskadi.

La enmienda ha sido aprobada por la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del Parlamento Vasco, que ha debatido sobre este asunto a instancias del Partido Popular.

La propuesta del PP, que ha sido rechazada, instaba al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la creación de una plataforma de contratación unificada que permita a las federaciones deportivas "acceder, de manera conjunta y voluntaria, a la contratación del seguro obligatorio exigido para la práctica de deporte federado".

Tampoco ha salido adelante una enmienda de EH Bildu, en la que se instaba al Ejecutivo vasco a que "en caso de accidente, Osakidetza se haga cargo de la asistencia sanitaria en el ámbito del deporte federado, escolar y universitario". Asimismo, la formación soberanista planteaba que para asegurar las asistencias que quedan excluidas del sistema sanitario público, teniendo en cuenta las necesidades de todos los niveles y deportes y unificando criterios, el Gobierno estudiara la posibilidad de "contratar de forma conjunta el seguro necesario, en colaboración con las tres diputaciones y las federaciones, con especial atención al seguro de responsabilidad civil".

La enmienda del PNV y el PSE, que ha sido la que finalmente ha resultado aprobada, insta al Gobierno a "promover en el seno de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, respetando a su vez la autonomía y la capacidad de obrar de cada federación, la posibilidad de buscar medidas para conseguir pólizas de seguros con condiciones más ventajosas aunando esfuerzos y compartiendo la gestión".

Parlamento Vasco EAJ-PNV PSE EE PP Vasco EH Bildu Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Ertzaintza realiza controles desde la mañana en Biriatu y Zarautz para frenar a los aficionados ultras del PSG que vienen sin entrada

La Ertzaintza ha realizado desde primera hora de la mañana controles en Biriatu y Zarautz con motivo del partido que el Athletic disputa contra la París-Saint Germain. El objetivo es evitar que lleguen a Bilbao los ultras que vienen sin entrada. Los agentes han parado al menos dos autobuses y numerosos coches con matrícula francesa y se han incautado de palos y bengalas. 

Iñigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataforma
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Plataforma Palestinarekin Elkartasuna denuncia "represión" contra los participantes en las protestas contra Israel y apoyo a Palestina

El portavoz de este colectivo, Iñigo Rodríguez, ha trasladado el apoyo de su colectivo a estas personas, varias de ellas sancionadas con multas y otras involucradas en acciones judiciales a raíz de su presunta participación en actos de este tipo realizados en la pasada Vuelta a España y el Festival de Cine de San Sebastián.
Cargar más