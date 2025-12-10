Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatu dio federazioekin lan egin dezala kirolarientzat “aseguru onuragarriagoak” aurkitzeko
PPk aseguruen kontrataziorako plataforma bat sortzea proposatu du. EH Bilduk, berriz, kiroleko osasun-arreta Osakidetzaren ardura izan dadila eskatu du. Bi proposamenak atzera bota dituzte.
Gasteizko Legebiltzarrak EAJk eta eta PSE-EEk aurkeztutako zuzenketa bat onartu du eta Eusko Jaurlaritzari eskatu dio, Euskadiko kirol-federazioekin "ahaleginak batu eta kudeaketa partekatuz", baldintza onuragarriagoak dituzten aseguru-polizak lortzeko neurriak sustatu ditzala.
Eusko Legebiltzarreko Kultura, Euskara eta Kirol Batzordean eztabaidatu da gai hau Alderdi Popularrak eskatuta eta bertan onartu da zuzenketa.
Hain zuzen ere, PPk beste proposamen bat egin du, baina ez da onartu. Proposamen horretan Gobernuari eskatzen zion neurriak har zitzala aseguruen kontratazio bateratua egiteko plataforma bat sortzeko.
EH Bilduk egin duen zuzenketa ere atzera bota batzordeko legebiltzarkideek. Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzari eskatzen zitzaion "istripu bat gertatuz gero, Osakidetzak bere gain hartzea kirol federatuaren, eskolaren eta unibertsitate arlokoaren osasun-laguntza". Horrez gainera, osasun sistema publikotik kanpo geratzen diren asistentziak ziurtatzeko, "beharrezko asegurua hiru aldundiekin eta federazioekin lankidetzan kontratatzeko" aukera aztertzeko eskatzen zion Jaurlaritzari "erantzukizun zibileko aseguruari arreta berezia jarrita".
Azkenik, EAJren eta PSEren zuzenketa izan da onartu dena eta Jaurlaritzari eskatu zaio "Euskal Kirol Federazioen Batasunaren barruan, federazio bakoitzaren autonomia eta jarduteko gaitasuna errespetatuz, neurriak bilatzea baldintza onuragarriagoak dituzten aseguru-polizak lortzeko, ahaleginak batuz eta kudeaketa partekatuz".
Osakidetzak maskara erabiltzea eta txertatzea gomendatzen du, gripeak gora egiten jarraitzen duelako
Gripearen intzidentziari buruzko datuei begiratuta, aurreko urtekoa halako lau da aurtengo tasa: 438,87 kasu, 100.000 biztanleko. Epidemiak Gabonetako astean jo dezakeela goia aurreikusten dute.
Sarrerarik gabe datozen PSGren zale ultrak geldiarazteko kontrolak egiten dabil Ertzaintza, goizetik, Biriatun eta Zarautzen
Athleticek Paris-Saint Germain taldearen kontra duen neurketa dela eta, Ertzaintza kontrolak egiten dabil, goizetik, Biriatun eta Zarautze, Paristik datozen zaleen ibilgailuak miatzeko. Sarrerarik gabe datozen ultrak Bilbora iristea ekiditea da helburua. Gutxienez, bi autobus gelditu dituzte, eta baita Frantziako matrikuladun auto ugari ere, eta makilak eta bengalak konfiskatu dituzte.
Palestinarekin Elkartasuna plataformak Israelen aurkako protestetan parte hartu zutenen aurkako "errepresioa" salatu du
Iñigo Rodriguez plataformaren bozeramaileak babesa helarazi die pertsona horiei. Gogorarazi du horietako batzuei isunak jarri dizkietela, eta beste batzuk epaitu egingo dituztela, aurtengo Espainiako Itzulian eta Donostiako Zinemaldian egindako protestetan parte hartzeagatik.
Auto-ilarak izan dira goizean Villabonan, Irunerako noranzkoan, N-1 errepidean istripua izan da eta
Lau ibilgailuk istripua izan dute, 09:00ak jo barik zeudela, eta errepidearen ezkerreko erreia itxi behar izan dute. 7 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira, nahiz eta 09:40ak aldera amaitu diren.
Gizon batek bikotekidea hil du, jipoia eman eta ondorioz hiru egunez ZIUn egon ondoren, Catarrojan
Erasoaren ustezko egilea atxilotu egin zuten, eta asteartean epaileak aske utzi zuen kautelazko neurriekin; erabakia hartu eta ordu batzuetara hil da emakumea, zaurien ondorioz. Asteazken goiz honetan, atxilotzeko agindua eman du epaileak, ihes egiteko arriskuagatik, eta erasotzailea berriro atxilotu dute.
Ertzaintza muga eta Bilborako sarrerak zaintzen ari da, PSGren zale erradikalak atzemateko
Athletic Cluben eta PSGren arteko Txapeldunen Ligako futbol partidaren segurtasuna bermatzeko, 600 ertzain inguru zabalduko dituzte. 17:00etatik aurrera trafikoa etengo da San Mames, Euskalduna Zubia eta Jesusen Bihotza inguruetan. PSGren 2.500 zale inguru espero dira Bilbon.
Eskizaletasuna, Tolosaren eta Norvegiaren arteko lokarri, Mendifilm jaialdian
Eskia 1906an iritsi zen Tolosara, lan egitera etorri zen norvegiar talde batek ekarria. Kirol horrekiko zaletasuna errotuz joan zen tolosarren artean, eta bertan sortu zen Estatuko lehen eski kluba. Mendifilm jaialdian estreinatu den Tras la huella Noruega filmak bi herriek urteetan zehar izandako loturaz dihardu.
Auto-ilarak izan dira N-1 errepidean, Legorreta parean, kamioi bat bidetik atera ondoren
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, bi kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira bi noranzkoetan.
Haizeak eragindako kalteen ondorioz, Trapagarango igerileku estaliak aldi baterako itxi behar izan dituzte
Azken orduetako haize-bolada gogorren ondorioz, Trapagarango (Bizkaia) igerilekuetako estalkien zati bat erori da, eta itxi egin behar izan dituzte, segurtasunagatik. Zerbitzua ematen duen enpresa esleipendunak iragarri duenez, abonatuak doan joan ahal izango dira Portugalete eta Barakaldoko igerilekuetara, itxita dagoen bitartean. Uretako jarduerak eta ikastaroak etenda egongo dira instalazioa ireki arte.