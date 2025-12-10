Kirol federatua
Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatu dio federazioekin lan egin dezala kirolarientzat “aseguru onuragarriagoak” aurkitzeko

PPk aseguruen kontrataziorako plataforma bat sortzea proposatu du. EH Bilduk, berriz, kiroleko osasun-arreta Osakidetzaren ardura izan dadila eskatu du. Bi proposamenak atzera bota dituzte.

Eusko Legebiltzarra
Agentziak | EITB

Gasteizko Legebiltzarrak EAJk eta eta PSE-EEk aurkeztutako zuzenketa bat onartu du eta Eusko Jaurlaritzari eskatu dio, Euskadiko kirol-federazioekin "ahaleginak batu eta kudeaketa partekatuz", baldintza onuragarriagoak dituzten aseguru-polizak lortzeko neurriak sustatu ditzala. 

Eusko Legebiltzarreko Kultura, Euskara eta Kirol Batzordean eztabaidatu da gai hau Alderdi Popularrak eskatuta eta bertan onartu da zuzenketa. 

Hain zuzen ere, PPk beste proposamen bat egin du, baina ez da onartu. Proposamen horretan Gobernuari eskatzen zion neurriak har zitzala aseguruen kontratazio bateratua egiteko plataforma bat sortzeko. 

EH Bilduk egin duen zuzenketa ere atzera bota batzordeko legebiltzarkideek. Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzari eskatzen zitzaion "istripu bat gertatuz gero, Osakidetzak bere gain hartzea kirol federatuaren, eskolaren eta unibertsitate arlokoaren osasun-laguntza". Horrez gainera, osasun sistema publikotik kanpo geratzen diren asistentziak ziurtatzeko, "beharrezko asegurua hiru aldundiekin eta federazioekin lankidetzan kontratatzeko" aukera aztertzeko eskatzen zion Jaurlaritzari "erantzukizun zibileko aseguruari arreta berezia jarrita".

Azkenik, EAJren eta PSEren zuzenketa izan da onartu dena eta Jaurlaritzari eskatu zaio "Euskal Kirol Federazioen Batasunaren barruan, federazio bakoitzaren autonomia eta jarduteko gaitasuna errespetatuz, neurriak bilatzea baldintza onuragarriagoak dituzten aseguru-polizak lortzeko, ahaleginak batuz eta kudeaketa partekatuz".

Eusko Legebiltzarra EAJ PSE EE Euskadiko Alderdi Popularra EH Bildu Gizartea

