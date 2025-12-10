Una mujer de 50 años ha fallecido en Valencia tras recibir una brutal paliza a manos, presuntamente, de su pareja sentimental.

La agresión tuvo lugar en la noche del viernes al sábado pasado en la vivienda que compartían la víctima y su supuesto agresor en el municipio valenciano de Catarroja.

La mujer, de nacionalidad española, recibió una brutal paliza que le llevó al Hospital Universitari La Fe de Valencia, donde permaneció tres días en coma hasta que, finalmente, ha fallecido.

Su pareja sentimental, de 49 años, fue detenida por agentes de la Policía Judicial de Alfafar tras la agresión y pasó ayer a disposición de la autoridad judicial, que le dejó en libertad con la medida cautelar de alejamiento. En ese momento la mujer no había fallecido todavía.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por la agresión, han indicado las mismas fuentes.