Muere una mujer agredida por su pareja en Catarroja, tras tres días en la UCI
Una mujer de 50 años ha fallecido en Valencia tras recibir una brutal paliza a manos, presuntamente, de su pareja sentimental.
La agresión tuvo lugar en la noche del viernes al sábado pasado en la vivienda que compartían la víctima y su supuesto agresor en el municipio valenciano de Catarroja.
La mujer, de nacionalidad española, recibió una brutal paliza que le llevó al Hospital Universitari La Fe de Valencia, donde permaneció tres días en coma hasta que, finalmente, ha fallecido.
Su pareja sentimental, de 49 años, fue detenida por agentes de la Policía Judicial de Alfafar tras la agresión y pasó ayer a disposición de la autoridad judicial, que le dejó en libertad con la medida cautelar de alejamiento. En ese momento la mujer no había fallecido todavía.
La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por la agresión, han indicado las mismas fuentes.
Te puede interesar
Un accidente en Villabona en sentido Irun provoca retenciones en la N-1
Cuatro vehículos han sufrido un accidente por alcance y se ha tenido que cortar el carril izquierdo de la vía. Se registran retenciones de unos 7 kilómetros.
Más de 600 ertzainas velarán hoy por la seguridad del partido entre Athletic y PSG
La celebración del partido de fútbol de la Champions League entre el Athletic Club y el PSG provocará a partir de las 17:00 horas cortes de tráfico en el entorno de San Mamés, Puente Euskalduna y Sagrado Corazón. Se espera que alrededor de 2500 aficionados franceses acudan a Bilbao con entrada para disfrutar del encuentro.
La afición del esquí en Tolosa y su conexión con Noruega, en el festival Mendifilm
El esquí llegó a Tolosa en 1906, junto a un grupo de noruegos que vino a trabajar. La afición por ese deporte fue arraigando entre los tolosarras y allí se fundó el primer club de esquí del Estado. La película Tras la huella Noruega que se ha estrenado en Mendifilm narra la conexión a lo largo de los años.
La salida de calzada de un camión provoca retenciones en la N-1 a la altura de Legorreta
Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, se han generado retenciones de hasta dos kilómetros en ambos sentidos.
EITB Maratoia sale a la calle en Bilbao
Tras pulsar el botón rojo, los paseantes se han animado a bailar a favor de un envejecimiento saludable. La Obra Social BBK ha donado dos euros a EITB Maratoia por cada uno de los bailes.
Los daños causados por el viento obligan a cerrar temporalmente las piscinas cubiertas del Valle de Trápaga
Las fuertes rachas de viento de las últimas horas han causado un desprendimiento de parte del cierre perimetral de las piscinas cubiertas del Valle de Trápaga (Bizkaia), que se han cerrado por seguridad. La empresa adjudicataria del servicio ha anunciado que los abonados a las instalaciones podrán acudir de forma gratuita a las piscinas de Portugalete y Barakaldo mientras dure el cierre. El desarrollo de actividades acuáticas y cursos se mantendrá suspendido hasta la reapertura de la instalación.
Detienen a un hombre en Vitoria-Gasteiz acusado de agresión sexual a una trabajadora de un bar
La mujer salió a la terraza a informar a dos clientes de que se iba a cerrar el establecimiento cuando uno de ellos “la agarró de sus partes íntimas con contundencia mientras le hacía un comentario grosero”, según han informado fuentes policiales.
Los expertos barajan varias hipótesis sobre el origen del terremoto de Álava
La primera es que si se ha producido cerca de la superficie se deba al colapso de una gran cavidad, ya que esta es una zona kárstica con infinidad de cuevas. Según la segunda, si el hipocentro del terremoto se sitúa a unos 5 kilómetros de profundidad, la causa puede ser el movimiento de la enorme bolsa de sal que existe en el subsuelo de Álava.
Un grupo de estudiantes de EHU fabrica una guitarra para Gatibu
Un grupo de profesores y alumnos de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de EHU ha hecho una guitarra para el guitarrista de Gatibu, Haimar Arejita, para que actúe con ella en su último concierto el 13 de diciembre. La idea surgió en el Jaialdi de Boise, al coincidir Gatibu y Estitxu Garai, vicerrectora de EHU.