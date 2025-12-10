Indarkeria matxista
Gizon batek bikotekidea hil du, jipoia eman eta ondorioz hiru egunez ZIUn egon ondoren, Catarrojan

Erasoaren ustezko egilea atxilotu egin zuten, eta asteartean epaileak aske utzi zuen kautelazko neurriekin; erabakia hartu eta ordu batzuetara hil da emakumea, zaurien ondorioz. 

Agentziak | EITB

Gizon batek 50 urteko bikotekidea hil du, Valentzian, jipoi bortitza emanda.

Erasoa ostiraletik larunbaterako gauean gertatu zen, biktima eta ustezko erasotzailea bizi ziren etxean, Catarrojan (Valentzia).

Gizonak sekulako jipoia eman zion emakumeari, eta Valentziako La Fe Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Bertan hiru egunez egon da, koman, eta hil egin da azkenean. 

Haren bikotekidea, 49 urteko gizona, Alfafarreko Polizia Judizialeko agenteek atxilotu zuten erasoaren ostean, eta epailearen esku utzi zuten atzo. Epaileak aske utzi zuen, kautelazko urruntze-neurriarekin. Une horretan emakumea bizirik zegoen oraindik. 

Guardia Zibilak ikerketa zabalik du.

