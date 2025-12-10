GRIPE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Osakidetza recomienda el uso de la mascarilla y la vacunación ante el incremento de la incidencia de la gripe

Los datos casi cuadriplican a los del año pasado en las mismas fechas, y se sitúan en 438,87 casos por 100 000 habitantes. El Departamento de Salud opina que las cifras más altas de gripe coincidirán con la semana de Navidad.

(Foto de ARCHIVO) Una persona se vacuna de la gripe en el centro de Salud de Habana-Cuba, a 18 de octubre de 2021, en Vitoria, País Vasco, (España). El Servicio Vasco de Salud Osakidetza ofrece a mayores de 70 años con la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 la posibilidad de inocularse la tercera dosis a la vez que reciban la vacunación contra la gripe, para la cual los colectivos vulnerables ya puede pedir cita desde hoy. A todas ellas, Osakidetza les administrará, si lo desean, una vacuna tetravalente, que aumenta su protección frente a las distintas cepas de la gripe. Osakidetza ha adquirido un total de 651.333 dosis, cantidad que se podrá aumentar hasta en un 20% en caso de que haya una mayor demanda. Iñaki Berasaluce / Europa Press 18 OCTUBRE 2021;VACUNA;GRIPE;VITORIA;PERSONAS MAYORES;PERSONAS VULNERABLES;COVID-19 18/10/2021
Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Osakidetzak maskara erabiltzea eta txertatzea gomendatzen du, gripeak gora egiten jarraitzen duelako
author image

EITB

Última actualización

La incidencia de la gripe en la Comunidad Autónoma Vasca continúa al alza. Por ello, el Departamento de Salud ha recomendado la vacunación y el uso de la mascarilla, especialmente por parte de personas con síntomas o de aquellas que entren en contacto con otras de alto riesgo de enfermedad grave.

Los datos actuales casi cuadriplican los que se registraron en estas mismas fechas el año pasado y los ingresos hospitalarios se multiplican por cinco, con lo que la ocupación de camas hospitalarias alcanza el 75,7 %. Los últimos datos de la epidemia señalan que actualmente hay 438,87 casos por cada 100 000 habitantes frente a los 357,87 de la semana anterior. La incidencia el año anterior se situó en 160,24 casos al inicio de la segunda semana de diciembre.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado este miércoles de que todo parece indicar que si continúa la tendencia del virus el pico de la epidemia de gripe podría coincidir con la semana de Navidad

Bizkaia, el territorio más afectado

Por territorios, sigue habiendo una mayor presencia del virus en Bizkaia, donde se alcanzan cifras de 506,44 casos, aunque es en Álava, con 445,99 casos, donde se ha producido un incremento significativo respecto de los 322,27 casos de la semana precedente. En Gipuzkoa se ha registrado un leve incremento hasta los 330 casos.

Estos datos están teniendo repercusión en la situación de la red de hospitales de Osakidetza, en los que desde el inicio de la campaña se han atenido a 9894 personas y donde actualmente hay 1086 ingresados por gripe, 37 de ellos en unidades de cuidados intensivos, lo que más que quintuplica la cifra de ingresos de hace un año, cuando había 186 ingresos en planta y 6 en UCI.

Con ello, el nivel de ocupación de las camas en los hospitales está en el 75,73 %, lo que supone un descenso del 4,27 % respecto de la semana precedente.

Vacunación

En cuanto a la vacunación, Salud ha dado a conocer que a día de hoy se ha inmunizado a más de una cuarta parte de la población, un porcentaje que llega al 55,8 % en los mayores de 60 años.

Hasta ahora se han administrado 569 999 dosis de vacuna antigripal, un 12,1 % más que hace un año, y 295 681 frente a la covid.

La cobertura entre las personas mayores usuarias de residencias es muy elevada y supera el 84 % de cobertura, y entre la población infantil hasta los 5 años se ha llegado a un 40,6 %.


Titulares de Hoy Osakidetza Salud Gripe Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Ertzaintza realiza controles desde la mañana en Biriatu y Zarautz para frenar a los aficionados ultras del PSG que vienen sin entrada

La Ertzaintza ha realizado desde primera hora de la mañana controles en Biriatu y Zarautz con motivo del partido que el Athletic disputa contra la París-Saint Germain. El objetivo es evitar que lleguen a Bilbao los ultras que vienen sin entrada. Los agentes han parado al menos dos autobuses y numerosos coches con matrícula francesa y se han incautado de palos y bengalas. 

Iñigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataforma
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Plataforma Palestinarekin Elkartasuna denuncia "represión" contra los participantes en las protestas contra Israel y apoyo a Palestina

El portavoz de este colectivo, Iñigo Rodríguez, ha trasladado el apoyo de su colectivo a estas personas, varias de ellas sancionadas con multas y otras involucradas en acciones judiciales a raíz de su presunta participación en actos de este tipo realizados en la pasada Vuelta a España y el Festival de Cine de San Sebastián.
Cargar más