Osakidetza recomienda el uso de la mascarilla y la vacunación ante el incremento de la incidencia de la gripe

La incidencia de la gripe en la Comunidad Autónoma Vasca continúa al alza. Por ello, el Departamento de Salud ha recomendado la vacunación y el uso de la mascarilla, especialmente por parte de personas con síntomas o de aquellas que entren en contacto con otras de alto riesgo de enfermedad grave.

Los datos actuales casi cuadriplican los que se registraron en estas mismas fechas el año pasado y los ingresos hospitalarios se multiplican por cinco, con lo que la ocupación de camas hospitalarias alcanza el 75,7 %. Los últimos datos de la epidemia señalan que actualmente hay 438,87 casos por cada 100 000 habitantes frente a los 357,87 de la semana anterior. La incidencia el año anterior se situó en 160,24 casos al inicio de la segunda semana de diciembre.



El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado este miércoles de que todo parece indicar que si continúa la tendencia del virus el pico de la epidemia de gripe podría coincidir con la semana de Navidad.



Bizkaia, el territorio más afectado

Por territorios, sigue habiendo una mayor presencia del virus en Bizkaia, donde se alcanzan cifras de 506,44 casos, aunque es en Álava, con 445,99 casos, donde se ha producido un incremento significativo respecto de los 322,27 casos de la semana precedente. En Gipuzkoa se ha registrado un leve incremento hasta los 330 casos.



Estos datos están teniendo repercusión en la situación de la red de hospitales de Osakidetza, en los que desde el inicio de la campaña se han atenido a 9894 personas y donde actualmente hay 1086 ingresados por gripe, 37 de ellos en unidades de cuidados intensivos, lo que más que quintuplica la cifra de ingresos de hace un año, cuando había 186 ingresos en planta y 6 en UCI.



Con ello, el nivel de ocupación de las camas en los hospitales está en el 75,73 %, lo que supone un descenso del 4,27 % respecto de la semana precedente.



Vacunación

En cuanto a la vacunación, Salud ha dado a conocer que a día de hoy se ha inmunizado a más de una cuarta parte de la población, un porcentaje que llega al 55,8 % en los mayores de 60 años.



Hasta ahora se han administrado 569 999 dosis de vacuna antigripal, un 12,1 % más que hace un año, y 295 681 frente a la covid.



La cobertura entre las personas mayores usuarias de residencias es muy elevada y supera el 84 % de cobertura, y entre la población infantil hasta los 5 años se ha llegado a un 40,6 %.





