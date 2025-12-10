GRIPEA
Osakidetzak maskara erabiltzea eta txertatzea gomendatzen du, gripeak gora egiten jarraitzen duelako

Gripearen intzidentziari buruzko datuei begiratuta, aurreko urtekoa halako lau da aurtengo tasa: 438,87 kasu, 100.000 biztanleko. Epidemiak Gabonetako astean jo dezakeela goia aurreikusten dute. 

Artxiboko irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Goranzko bidean jarraitzen du gripearen intzidentziak Euskal Autonomia Erkidegoan. Horregatik, txertoa hartzeko eta maskara erabiltzeko aholkatu die berriro herritarrei. "Txertoa jartzea eta maskara erabiltzea dira, gaur egungo testuinguruan, gripearen aurkako prebentzio-tresna egokienak", azpimarratu du. 

Datuei begiratuta, iaz garai honetan baino lau aldiz kasu gehiago erregistratu ditu Osakidetzak. Ospitaleratzeen kopurua, berriz, bost aldiz handiago da. Azken aste honetan, 438,87 gripe kasu atzeman dira 100.000 biztanleko, aurreko astean baino 81 gehiago. 2024ko abenduko bigarren astean intzidentzia 160,24koa zen 100.000 biztanleko. 

Gaur zabaldu ditu datuok Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, eta ohartarazi du Gabonetako astean jo dezakeela goia epidemiak, goranzko joerari eutsiz gero. 

Kasu gehien, Bizkaian

Lurraldeka, intzidentziak handiagoa izaten jarraitzen du Bizkaian, 506,44 kasurekin, baina Araban ere nabarmen igo da, 445,99 kasurekin: Azken lurralde horretan, joan den asteko intzidentzia 322,27koa zen 100.000 biztanleko. Gipuzkoan, berriz, 330ekoa da. 

Kanpaina hasi zenetik, Osakidetzako ospitale-sarean 9.894 kasu artatu dira, eta, orain arte, 1.086 ospitaleratze izan dira; horietatik 37, Zainketa Intentsiboetako Unitateetan (ZIU). Kopuru hori iaz erregistratutakoa halako bost da. 

Ospitaleetako oheen % 75,73 daude beteta une honetan. Duela bi asteko egoerarekin alderatuta, % 4,27 igo da.

Txertaketa

Oraingoz, EAEko biztanleen laurdenak jarri dute txertoa, eta 60 urtetik gorakoen artean txertoa jarri dutenen kopurua % 55,8koa da. 

Orotara, gripearen aurkako 569.999 jarri dituzte Osakidetzako zentroetan, eta covidaren kontra,  295.681.

Zaharren egoitzetako erabiltzaileei dagokienez, berriz, hamarretik bik baino gehiagok hartu dute txertoa. Haurren kasuan (5 urtetik beherakoak), % 40,6ri jarri zaie gripearen kontrako txertoa. 

