Descubierto en Treviño el mortero más antiguo fabricado en Europa, para procesar bellotas

Un proyecto en el que ha participado personal investigador de la Universidad del País Vasco (EHU) ha recuperado un mortero datado a finales del Pleistoceno Superior, el más antiguo fabricado y utilizado en Europa, que probablemente se utilizaba para procesar vegetales, seguramente bellotas.



Se trata de un artefacto recuperado del nivel inferior del yacimiento prehistórico de Martinarri (Treviño), datado a finales del Pleistoceno Superior.



En esa época, en la Península Ibérica, las bellotas y las avellanas se encontraban entre los recursos vegetales silvestres más recolectados.



La herramienta estudiada fue originalmente una losa de moler posteriormente reutilizada como mortero. También se ha recuperado el posible elemento para majar asociado con el mortero.



Según los investigadores, Martinarri es un yacimiento que ofrece valiosa información sobre el comportamiento de las sociedades humanas a finales del Pleistoceno. La distribución de sus estructuras y restos materiales indica una organización interna y un profundo conocimiento del entorno, incluyendo el potencial de un bosque de quercus (robles, encinas) bien desarrollado hace unos 14 000 años, lo que proporcionaba una abundancia de bellotas.