Europako morterorik zaharrena aurkitu dute Trebiñun
Martinarriko historiaurreko aztarnategiaren beheko mailatik berreskuratutako artefaktua da, ezkurrak prozesatzeko erabilia, Goi Pleistozenoaren amaieran datatua.
Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) ikertzaileek parte hartu duten proiektu bateko langileek Goi Pleistozenoaren amaieran datatutako mortero bat aurkitu dute, Europan fabrikatutako eta erabilitako zaharrena. Ziurrenik, landareak eta ezkurrak prozesatzeko erabiltzen zen.
Martinarriko (Trebiño) historiaurreko aztarnategiaren beheko mailatik berreskuratutako artefaktua da, Goi Pleistozenoaren amaieran datatua. Garai hartan, Iberiar penintsulan, ezkurrak eta hurrak biltzen zituzten gehien-gehien.
Aztertutako erreminta ehotzeko lauza bat izan zen hasieran, eta, ondoren, mortero gisa berrerabili zen. Morteroarekin zerikusia izan dezakeen birrintzeko elementu bat ere berreskuratu da.
Ikertzaileen arabera, Martinarri aztarnategiak informazio baliotsua eskaintzen du Pleistozeno amaierako gizarteen portaerari buruz. Bertako egitura eta hondakinen banaketak agerian uzten du barne-antolaketa zutela, eta ingurunea ondo-ondo ezagutzen zutela.
Zure interesekoa izan daiteke
Mentxu Ramilo Araujo politologo eta aktibistak jasoko du 2025eko Emakunde saria, emakumeen ezagutza askeari eta ahalduntze digitalari egindako ekarpenagatik
Emakundek azpimarratu duenez, Ramilok emakumeak ikusaraztea lortu du WikiEmakumeok lankidetza-proiektua bultzatuz eta, epaimahaiak nabarmendu horren aktibismo feministak hezkuntza, ikusgarritasuna eta ekintza kolektiboa uztartzen dituela.
Bizkaiko Auzitegiak 5 urte eta erdiko zigorra ezarri dio DYAko presidente ohiari 2,9 milioi euro desbideratzeagatik
Horren bazkideari 4 urte eta erdiko zigorra ezarri dio diruaren jabetze bidegabeagatik. Auzitegiak frogatutzat jo du akusatuek "asmo predatorioz" jokatu zutela, modu bideabean aberasteko GKEaren funtsak masiboki desbideratu zituen enpresa-triangelu baten bidez.
Biriatuko ordainlekua itxi egingo dute gaurko 21:00etatik biharko 06:00etara
Itxiera egun pare bat atzeratu da eguraldiaren dela eta. AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen ibilgailuak eta kamioiak Irunen atera beharko dira.
Adin txikiko bati Bilboko Areatzan egindako sexu-eraso bat ikertzen ari da Ertzaintza
Adin txikiko mutilaren tutoreek salaketa jarri zuten pasa den abenduaren 3an Bilboko ertzain-etxean, eta Ertzaintza ustezko erasotzailearen bila ari da.
8 kilometrorainoko auto-ilarak N-1 errepidean, Andoain parean, hainbat ibilgailuren arteko istripu baten ondorioz
Sei autok istripua izan dute, baina ez da inor zauritu. Ezkerreko erreia itxita dago, eta ilara luzeak sortu dira Irunerako noranzkoan.
Athleticzaleek festa-giroan egin dute San Mameserako bidea
Athletic eta Paris Saint-Germain taldeen arteko partida hasi baino lehen, zaleak bereizita iritsi dira San Mames estadiora, baina jai giroan. Athleticen zaleek egindako ibilbidean ez dira falta izan jokalari zuri-gorriak animatzeko oihuak eta abestiak.
Rene Cassin Sariak Francesca Albanese NBEko errelatoreak Palestinako biktimekin duen konpromisoa aitortu du
Albanesek ezin izan du saria aurrez aurre jaso, agenda arazoengatik, eta epaimahaikideek jaso dute aitortza haren izenean.
Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatu dio federazioekin lan egin dezala kirolarientzat “aseguru onuragarriagoak” aurkitzeko
PPk aseguruen kontrataziorako plataforma bat sortzea proposatu du. EH Bilduk, berriz, kiroleko osasun-arreta Osakidetzaren ardura izan dadila eskatu du. Bi proposamenak atzera bota dituzte.
Osakidetzak eta Osasunbideak maskara erabiltzea eta txertatzea gomendatzen dute, gripe kasuek gora egiten jarraitzen dutelako
Gripearen intzidentziari buruzko datuei begiratuta, aurreko urtekoa halako lau da aurtengo tasa Euskal Autonomia Erkidegoan: 438,87 kasu, 100.000 biztanleko. Nafarroan, azken astean 74 lagun erietxeratu dituzte, eta Osasunbideak 2025-2026 aldirako Neguko Kontingentzia Plana aktibatu du.