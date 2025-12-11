BILBAO
La Ertzaintza investiga una agresión sexual a un menor en los baños públicos de El Arenal

El menor ha denunciado los hechos ocurridos el pasado 3 de diciembre, y la Ertzaintza busca al presunto autor.

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 02/8/2025
Un vehículo de la Ertzaintza. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Bilbon adin txikiko bati egindako sexu-eraso bat ikertzen ari da Ertzaintza
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza busca al presunto autor de una agresión sexual ocurrida el pasado miércoles en Bilbao, según ha informado este jueves el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Las fuentes han señalado que los tutores legales del menor presentaron la denuncia ante la Ertzaintza "por un delito contra la libertad sexual" por estos hechos, que tuvieron lugar en los baños públicos de El Arenal de la capital vizcaína.

Según la denuncia del menor, en la tarde del pasado 3 de diciembre un hombre le siguió hasta el interior de los baños para robarle y agredirle sexualmente. 

El agresor huyó posteriormente del lugar.

Por su parte, la víctima tuvo que ser atendida en el hospital. 

