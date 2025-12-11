Adin txikiko bati Areatzako komun publikoetan egindako sexu eraso bat ikertzen ari da Ertzaintza
Adin txikiko mutilaren tutoreek salaketa jarri zuten pasa den abenduaren 3an Bilboko komisaldegian, eta Ertzaintza ustezko erasotzailearen bila ari da.
Ertzaintzak ikerketa abiatu du adin txikiko batek Bilbon sexu eraso bat salatu ostean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Aipaturiko iturriek zabaldutako informazioaren arabera, adin txikiko mutilaren tutoreek abenduaren 3an jarri zuten salaketa, sexu askatasunaren aurkako delitua dela eta.
Salaketaren arabera, sexu erasoa pasa den asteazken arratsaldean gertatu zen Areatzako komun publikoetan. Gizona bere atzetik sartu zen komunean eta lapurreta egin ostean sexu erasoa egin zion.
Ondoren, ustezko erasotzaileak ihes egin zuen.
Biktima, berriz, ospitalean artatu behar izan zuten.
